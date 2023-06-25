الإثنين 26 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«غرامة ثانية» على نيمار

«غرامة ثانية» على نيمار
25 يونيو 2023 14:15

ريو دي جانيرو (أ ف ب)
غرمت السلطات البيئية البرازيلية، نجم كرة القدم نيمار للمرة الثانية مبلغاً لم يتم تحديده، لتجاهله أوامر وقف أعمال بناء غير مصرّح بها في منزل فخم يملكه في البرازيل، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.
وكان مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي مهدداً بغرامة أولى قدرها مليون دولار، بسبب «مخالفات بيئية» مختلفة في منزله الفاخر الواقع في بلدة مانجاراتيبا السياحية، على بُعد 120 كلم من ريو، وذلك بعد بناء بحيرة اصطناعية وشاطئ.
وداهمت السلطات البيئية المنزل وأمرت بوقف جميع الأنشطة، لكن وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، تجاهل نيمار هذه الأوامر وقام بتنظيم حفلة والسباحة في البحيرة.
وأكد مجلس بلدية مانجاراتيبا أن مفتشي البيئة عادوا السبت ووجدوا «نشاطاً» في الموقع «ينتهك الأوامر ويرتكب المزيد من المخالفات البيئية».
وقالت السلطات البيئية إنه سيتعين على مهاجم برشلونة الإسباني السابق دفع غرامة إضافية مقابل مبلغ غير محدد، على أن «تحسب القيمة الإجمالية بعد تحقيق كامل»، والذي من المتوقع أن ينتهي الأسبوع المقبل.
واكتشفت السلطات المحلية «مخالفات بيئية مختلفة» من خلال شكاوى نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تحويل مجرى مائي، والاستجرار غير المصرح به للمياه من نهر واستجرار المياه لتزويد بحيرة اصطناعية. كما لاحظت أعمال حفريات غير مصرح بها، فضلاً عن استخدام رمال الشاطئ دون تصريح.
ولم يصدر أي رد عن المكتب الإعلامي الخاص بالمهاجم البرازيلي.
واشترى نيمار العقار في العام 2016 والذي وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، يقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع من الأراضي، ويضم مهبطاً للمروحيات ومنتجعاً صحياً وساونا وغرفة تدليك وصالة ألعاب رياضية ومناطق لتناول الطعام.
ويتعافى نيمار حالياً من جراحة في الكاحل الأيمن خضع لها في الدوحة في مارس، علماً أنه ابتعد عن الملاعب منذ فبراير وتحوم الشكوك حيال مستقبله في صفوف سان جيرمان.

أخبار ذات صلة
سانتوس وأنشيلوتي أبرز أحلام نيمار
السلطات البرازيلية تحاصر نيمار بسبب انتهاكات بيئية
سان جيرمان
نيمار
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
قوات فاغنر تنسحب بعد الاتوصل إلى اتفاق
عربي ودولي
قائد فاغنر يدلي بأول تعليق علني بعد إنهاء التمرد
اليوم 21:18
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يعلّق لأول مرة على تمرد فاغنر في روسيا
اليوم 21:01
شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الإمارات
منح الإقامة الذهبية لأوائل طلبة المدارس والجامعات
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©