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الرياضي

منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية

منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
25 يونيو 2023 13:30

أبوظبي (الاتحاد) 
عقد مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، اجتماعه الثالث للعام الحالي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة عبيد الطنيجي نائب الرئيس، وسعيد علي الطاهر الأمين العام، وحصة اليماحي الأمين العام المساعد، وإبراهيم يوسف الخوري رئيس الجهاز الفني، وريد الشرياني الظاهري رئيس اللجنة النسائية، ومريم بطران الشحي رئيس لجنة التوعية الثقافية والترويج. 
وتقدم مجلس الإدارة بخالص التهاني إلى الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي على اختياره عضواً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، نائباً للرئيس، وأطلع سعيد علي الطاهر الأمين العام، أعضاء المجلس على التقرير الإداري والرسائل الواردة للمجلس واتخاذ الإجراءات بشأنها. 
وقرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة خاصة بكرة القدم الإلكترونية منفصلة عن لجنة المنتخبات وذلك لمواكبة الزيادة المطردة في مسابقات كرة القدم الإلكترونية في الآونة الأخيرة المحلية منها والدولية والتي تتطلب تسخير كل الجهود لتلك الفئة من الرياضات الإلكترونية وتقديم كل الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة، وقرر المجلس الموافقة على مشاركة المنتخب في التصفيات النهائية لبطولة العالم للرياضات الإلكترونية في لعبة «موبايل ليجيند» والتي ستقام في العاصمة السعودية الرياض في يوليو المقبل ووقف مجلس الإدارة على آخر استعدادات المنتخب لهذه التصفيات وناقش المجلس مشاركة فرقنا المختلفة في دورة الألعاب الآسيوية القادمة هانجتشو 2023 والتنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية بهذا الخصوص.

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