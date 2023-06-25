«مستر أميركا» يقترب من ليون!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يأمل رجل الأعمال الأميركي جون تكستور، مالك نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، في أن يضم إلى صفوف ناديه مواطنه النجم الدولي كريستيان بولسيتش الملقب بـ «مستر أميركا»، رغم أنه منذ أن تولى رئاسة هذا النادي الفرنسي، يتحدث كثيراً ولكنه لم يكن يفعل شيئاً.

صحيفة «ليكيب» قالت إنه عازم هذه المرة على إبرام صفقات جيدة من أجل عودة أوليمبيك ليون إلى البطولات، ولهذا يركز هذا الصيف من أجل الحصول على خدمات كريستيان بولسيتش جناح تشيلسي الإنجليزي.

وقالت الصحيفة إن «إيجل فوتبول» مالكة النادي بدأت بالفعل مباحثات مع هذا النجم الأميركي، بل إن هذه المباحثات بدأت أصلاً من أسابيع عديدة، ولا يمانع اللاعب في خوض تحدٍّ جديد مع أوليمبيك ليون، الحاصل من قبل على 7 بطولات دوري محلي.

وخرج بولسيتش لاعب بروسيا دورتموند السابق، والبالغ من العمر 24عاماً، من موسم 2022-2023، معقد للغاية في ستامفورد بريدج، رغم أنه كان أحد صناع الموسم الرائع 2020-2021، الذي انتهى بفوز «البلوز» بلقب دوري الأبطال الأوروبي، ومن بعدها بدأ يحصل على وقت أقل للعب ولازم «دكة البدلاء» كثيراً، ولم يلعب أساسياً سوى 10 مباريات فقط، وكان ترتيبه العشرين بين أقل اللاعبين مشاركة في المباريات، وليس هناك ما ينبئ بأن وصول الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الجديد، سيصنع الفارق معه أو يسوى وضعه بالضرورة.

وقالت الصحيفة: لهذا الأسباب فإن بولسيتش منفتح على خوض تحدٍّ جديد في مكان آخر، وإنه مهتم بعرض أوليمبيك ليون، وإن كانت هناك أندية أخرى تسعى لضمه، أبرزها يوفينتوس وأيه سي ميلان ونابولي الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليون سيواجه بذلك منافسة قوية من هذه الأندية، وإن كان هذا النادي الفرنسي يعتمد على أن رئيسه أميركي وقادر على التأثير على مواطنه بولسيتش.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: إذا حدث وتمت هذه الصفقة، فإن ذلك سيكون بمثابة إشارة قوية لطموحات النادي الفرنسي في الموسم الجديد، لأن بولسيتش لا غبار على موهبته وإمكاناته البدنية والفنية، ويشهد على ذلك مستواه في كأس العالم الأخيرة 2022، ما يعني إمكانية حدوث تطور كبير في الأداء خلال السنوات المقبلة.