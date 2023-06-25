4 مواجهات تُسجل «الظهور الأول» في دوري 2023-2024

رضا سليم (دبي)

يشهد دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد، مواجهات للمرة الأولى في الأسبوع الأول من المسابقة، وهناك 4 مواجهات لم تحدث من قبل في ضربة البداية، في عصر الاحتراف، رغم التاريخ الطويل لفرق الدوري والمواجهات فيما بينهم، إلا أن هناك 8 فرق تمثل 4 مواجهات لم تلتق من قبل من أصل 7 مباريات، حيث لم يلعب خورفكان مع حتا العائد لدوري الكبار في الجولة الأولى من قبل، واقتصرت المواجهات بينهما على 4 مباريات فقط في موسمي 2019-2020 و2020-2021، وكان التعادل في مباراتين وتفوق «النسور» في مباراتين.

وستكون المواجهة بين الوصل والإمارات العائد للعب مع الكبار، في الجولة الأولى، للمرة الأولى أيضاً خلال 18 مواجهة جمعت بينهما في عصر الاحتراف، وهو ما يتكرر بلقاء الوحدة مع البطائح، فلم تكن هناك مواجهات بينهما في ضربة البداية، خاصة أن «الراقي» من الفرق الحديثة في دوري المحترفين، وكان أول صعود له في الموسم الماضي، ولعب الفريقان مواجهتين فقط، فيما يلتقي عجمان وشباب الأهلي حامل اللقب للمرة الأولى في الجولة الأولى خلال 24 مواجهة جمعت بينهما، المثير أن القرعة في المواسم الماضية وضعت اللقاء بينهما في الأسبوع الثاني يتكرر في 4 مواسم، كما أن الفريقين التقيا في ختام الموسم الماضي في مباراة التتويج للفرسان بدرع الدوري، ويلعبان معاً في افتتاح الموسم الجديد.

أما عن بقية المواجهات، فقد تكررت مواجهة النصر والجزيرة في 3 مواجهات بالجولة الأولى في موسم 2010-2011 وانتهت بفوز فخر أبوظبي 3-0، وفي موسم 2012-2013، تفوق العميد 2-1، وفي موسم 2020-2021، وانتهت بالتعادل 1-1، وكانت هناك مواجهتان بين اتحاد كلباء والشارقة في الأسبوع الأول في موسم 2010-2011، وانتهت بفوز الملك الشرقاوي 3-0، وفي موسم 2021-2022، انتهت بفوز الشارقة 1-0، فيما التقى العين وبني ياس في الجولة الأولى في موسم 2016-2017، وانتهت بفوز الزعيم 1-0، ولم تتكرر مواجهات افتتاح الدوري في 25 مواجهة أخرى بينهما.

كانت لجنة المحترفين الإماراتية قد أجرت القرعة بالنظام الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي، وستقام الجولة الثانية أيام 25 و26 و27 أغسطس المقبل، بعدها يتوقف الدوري 25 يوماً، على أن يعود بالجولة الثالثة يومي 22 و23 سبتمبر المقبل، وسيكون التوقف الطويل بعد الجولة 12 يومي 23 و24 ديسمبر المقبل، حيث سيدخل المنتخب أجواء الاستعدادات لنهائيات كأس آسيا التي ستقام بالدوحة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، على أن يعود مجدداً بالجولة الثالثة عشرة والأخيرة من الدور الأول يومي 16 و17 فبراير 2024.