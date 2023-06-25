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الرياضي

«الكاراتيه» يُدشن مشروع دعم المنتخبات الوطنية

«الكاراتيه» يُدشن مشروع دعم المنتخبات الوطنية
25 يونيو 2023 12:30

دبي (الاتحاد)
دشن اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، مشروعاً جديداً لدعم المنتخبات الوطنية للكاراتيه يشمل كافة الفئات العمرية، بحضور المهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، رئيس اللجنة الفنية عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للكاراتيه، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد، وعدد من مدربي الأندية، وعدد كبير من اللاعبين المواطنين في نادي ضباط شرطة دبي.
جاء ذلك في التجمع التدريبي للاعبين المواطنين، الذي حدده مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير من أجل بدء هذا المشروع الذي قدمته اللجنة الفنية بالاتحاد، واعتمده المجلس ضمن خطوة ورؤية جديدة ينتهجها الاتحاد في إطار تطوير ودعم المنتخبات الوطنية للكاراتيه لخلق جيل جديد من اللاعبين واللاعبات، الذين سيتم اختيارهم وفقاً لأفضل المعايير الواقعية، باستخدام مجموعة من البرامج المستقبلية والآليات التنافسية، ضمن إطار ممنهج لوضع اللوائح والقواعد المنظمة للمشروع. 
استمع اللواء الرزوقي، خلال هذا التجمع، لمقترحات اللاعبين وأولياء الأمور حول آليات التعاون المشترك بالمرحلة المقبلة لدعم هذا المشروع، لضمانة مستقبل مشرق لأبنائهم في لعبة الكاراتيه، وتوفير الاتحاد كافة الإمكانيات للارتقاء بمستوى اللاعبين المواطنين لضمهم للمنتخبات الوطنية للتمثيل المشرف للدولة في كافة المحافل العربية والإقليمية والدولية.
ووجه اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي بإنشاء لجنة تضم أولياء أمور اللاعبين، لما لهم من دور فعال في طرح أفضل السبل لدعم أبنائهم وضمان استمراريتهم في ممارسة رياضة الكاراتيه تحت إشراف الاتحاد، كما تطرق النقاش إلى كيفية الارتقاء بالمسابقات والمنافسات والأنشطة ووضع خطط تطويرها، بإطلاق المبادرات لوضع الخطط المستقبلية والقواعد الخاصة بتنظيم التعاون المشترك لدعم المنتخبات الوطنية لجميع الفئات.

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