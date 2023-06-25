«الجودو» يختتم مشاركته في منغوليا ويتفرغ لـ «ماستر المجر»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني للجودو، مشاركته في بطولة «أولان باتور جراند سلام» لعام 2023، التي اختتمت مساء أمس بصالة السهوب أرينا في منغوليا، ضمن معسكره التدريبي الذي يقيمه حالياً في منغوليا استعداداً لبطولة «الماستر»، التي تقام في العاصمة المجرية بودابست في الرابع من أغسطس المقبل.

وجاء وداع بطولة منغوليا بخسارة لاعبنا أرام جرجوري في المرحلة الثانية من تصفيات الوزن الثقيل تحت 90 كجم أمام بطل طاجيكستان المخضرم أوستو كومر، مستفيداً من تساهل حكام الطاولة بعدم منحه الإنذار الثالث والإبعاد عن المنافسة في آخر ثواني المباراة للعب السلبي، الذي لجأ إليه لإضاعة الوقت.

وبالرغم من احتجاج لاعبنا المشروع لم يحدث تجاوب من اللجنة التحكيمية للبطولة، بعد أن كان لاعبنا مسيطراً على مجريات المباراة، مواصلة لتألقه الذي افتتح به تصفيات تلك المجموعة بالفوز على بطل كازاخستان الصاعد اللاعب بيجازي أيان حامل ذهبية بطولة كاس آسيا للناشئين في عام 2021 والمصنف الثامن في البطولة، بعد أن نجح لاعبنا من البداية في بسط سيطرته في بساط المنافسة، ليأتي الفوز بطرحه أرضاً وتثبيته (آيبون)، وهي أعلى درجات الفوز والتفوق وزيادة درجات التصنيف الدولي ضمن سباق التأهل الأولمبي.

وشارك منتخبنا الأول مع منتخبات الجودو المشاركة في بطولة «أولان باتور جراند سلام» باليوم الأولمبي الذي صادف يوم 23 يونيو الجاري، مشاركة من الجميع الأسرة الأولمبية احتفالاتها السنوية، وهو اليوم الخاص بذكرى تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية في جامعة السوربون بباريس في 23 يونيو 1894.

واعتبرت المنتخبات المشاركة وفي مقدمتهم منتخب الإمارات أن هذا اليوم الأولمبي هو احتفال بالرياضة والصحة والمحبة والسلام بين شعوب العالم، والتي تمثل ترجمه لرسالة اتحاد الجودو، التي أطلقها في أكتوبر 2018 على هامش بطولة أبوظبي جراند سلام، والتي كانت نقطة تحول في مسيرة الاتحاد الدولي للجودو.