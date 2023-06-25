«سبايدر مان» ينصح كين وسون بالرحيل!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يزال الغموض يكتنف مستقبل النجم الدولي الإنجليزي هاري كين، الذي ينتهي عقده مع توتنهام في صيف 2024، رغم أن هناك أكثر من نادٍ أوروبي كبير مهتم بالحصول على خدماته هذا الصيف، منها على سبيل المثال مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، وريال مدريد الذي تحول اهتمامه في الفترة الأخيرة نحو الفرنسي كيليان مبابي، في محاولة لضمه إلى «الملكي» هذا الصيف.

ورغم أن كين يلعب لتوتنهام منذ سنوات ليست قليلة، إلا أنه لم يحقق أية بطولة جماعية مع الفريق، وهى نقطة يراها الخبراء نوعاً من القصور تؤثربشكل سلبي على طموحاته الشخصية و«سيرته الذاتية»، ولهذا كان هناك شبه إجماع على ضرورة رحيله هذا الصيف عن «السبيرز» إذا كان يرغب حقاً في الفوز ببطولة كبرى مثل دوري الأبطال.

وفي هذا الإطار، وجه النجم السينمائي البريطاني الشهير توم هولاند الذي يجسد شخصية «سبايدر مان» في السينما، النصيحة لمواطنه هاري كين مهاجم توتنهام للرحيل للعب في نادٍ مثل ريال مدريد، من أجل تحقيق الألقاب والبطولات التي لم ينجح في تحقيقها مع «السبيرز».

ورغم أن هولاند يعشق ويشجع توتنهام من نعومة أظافره، إلا أنه اعتاد أن يقول رأيه بصراحة متناهية فيما يتعلق بأحوال ناديه المفضل.

وعندما سُئل عن النصيحة التي يوجهها إلى هاري كين الهداف الأسطورة للنادي ولمنتخب إنجلترا، في مثل هذه الظروف، قال: أنصحه مخلصاً بأن يغادر توتنهام ويرحل إلى ريال مدريد نادي البطولات إذا كان يريد تحقيق طموحاته.

وأضاف: حان الوقت لكي يرحل أفضل مهاجم في العالم، بحثاً عن تحدٍ جديد في مكان آخر قادرعلى تحقيق آماله وطموحاته.

ولم يكتف «سبايدر مان» بالحديث عن كين فقط وإنما تحدث أيضاً عن الكوري الجنوبي سون، وقال إنه لاعبي المفضل وأنصحه أيضاً بأن يرحل هو الآخر.

وهتف قائلاً: من فضلكما، هيا ارحلا معاً من أجل الفوز بدوري الأبطال.

غير أن بعض المصادر الصحفية الإنجليزية، ذكرت أن مستقبل هاري كين الذي يكمل 30 عاماً في 28 يوليو القادم ما زال غيرمؤكد حتى الآن، كما أن ريال مدريد صرف النظر عنه، بعد أن حوّل كل اهتمامه لضم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وكان مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات كين، ولكن دانييل ليفي رئيس توتنهام أبدى تعنتاً ومبالغة في تحديد سعره، وظهر في الصورة مؤخراً بايرن ميونيخ، حيث أبدى الألماني توماس توخيل المدير الفني للبافاري إعجابه الشديد بهاري كين وبرغبته في ضمه إلى صفوف فريقه.

أما سون - والكلام لنفس المصادر- فقد أعلن بالفعل أنه لن يغادر توتنهام هذا الصيف، ويبدو أنه لن يرحل إلى مكان في المستقبل.