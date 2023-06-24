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«الركبة» تهدد مشاركة كيريوس في ويمبلدون

«الركبة» تهدد مشاركة كيريوس في ويمبلدون
25 يونيو 2023 00:50

مدريد(أ ف ب)
باتت مشاركة الأسترالي نيك كيريوس في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، موضع شك، بعد انسحابه من دورة مايوركا الإسبانية وسط مخاوف من إصابة في ركبته.
وقال الأسترالي البالغ 28 عاماً، إنه لا يزال يأمل في المنافسة بالبطولة الإنجليزية التي أنهاها العام الماضي في مركز الوصافة بعد خسارته في النهائي أمام الصربي المصنف أول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش.
وقال كيريوس في مقطع فيديو نشره منظمو الدورة الإسبانية على تويتر: «أشعر بخيبة أمل كبيرة لأنني لن أتمكن من المنافسة في دورة مايوركا لهذا العام».
وأضاف: «ما زلت أعاني كثيراً بدنياً في الوقت الحالي، ومن الواضح أن ويمبلدون باتت قاب قوسين، وآمل أن أتمكن من التعافي من أجل ذلك».
وتابع: «آسف جداً وآمل أن أراكم العام المقبل».
ولعب كيريوس الذي خضع لجراحة في ركبته اليسرى في وقت سابق من العام الحالي، مباراة واحدة فقط في الأشهر الخمسة الماضية.
وخسر أمام الصيني وو ييبينج في دورة شتوتجارت الألمانية الأسبوع الماضي، قبل أن ينسحب من دورة هاله الأسبوع الحالي بسبب مشكلة في الركبة.

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