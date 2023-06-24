‏«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» بطلاً وشباب الأهلي «الوصيف»

دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات اليوم الأول من بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «بدون بدلة»، التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، وسط حضور جماهيري كبير وأداء قوي للاعبي فئات البراعم والناشئين والشباب والأساتذة الذين يمثلون عدداً من الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

وتوّج عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو الفائزين في المنافسات التي شهدت تتويج الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، وشباب الأهلي في مركز الوصيف، وA.F.N.T في المركز الثالث.

وحظيت منافسات اليوم الأول بمشاركة واسعة في فئات البراعم والناشئين والشباب والأساتذة، حيث تمنح البطولة للفائز بالمركز الأول 600 نقطة عن كُل فئة ضمن نظام التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، تمهّد لهم الطريق للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نوفمبر وتعزز فرصهم في التأهل إلى جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو مع ختام الموسم. وهنأ عبد المنعم الهاشمي، الفائزين بالبطولة، مشيداً بالمشاركة الواسعة للأندية والأكاديميات في المنافسات، مؤكداً أن مشاركة فئة البراعم غير المسبوقة في معظم بطولات الاتحاد والرابطة هذا الموسم، تواكب رؤية الاتحاد وخططه في الاستثمار والكشف عن المواهب الصاعدة التي تشكّل الضمانة الكبرى لاستدامة تطوّر الرياضة محلياً وعالمياً.

وأثنى الهاشمي على خطوة تنظيم بطولات الاتحاد بالتعاون مع الرابطة في مختلف إمارات ومناطق الدولة، مشدداً على أنها تحقق الأهداف في ضمان مشاركة أكبر على صعيد اللاعبين.

وأضاف: «يعكس إدراج فئة البراعم ضمن منافسات البطولة ومشاركتهم الواسعة الوعي المتنامي في أوساط الأسر والعائلات بأهمية هذه الرياضة، وتشجيع أبنائهم وبناتهم على ممارستها لما لها من أثر كبير في إعداد الأجيال ليكونوا مؤثرين في المجتمع، وإكسابهم قيمها النبيلة كالمثابرة والإصرار والشجاعة والثقة بالنفس».

وأوضح الهاشمي أن مثل هذه البطولات التي تحظى بمشاركة دولية كبرى، تسهم في رفع مستوى وكفاءة اللاعبين المشاركين، مؤكداً أن التنظيم المتميز لصالة راشد بن حمدان في نادي النصر للحدث يسهم في توفير أفضل المنصات للأبطال لاخراج أفضل ما لديهم من إمكانات.

وقال البرازيلي بابلو ديسيرو عضو الجهاز الفني لنادي شباب الأهلي للجو جيتسو: «يحرص النادي على التواجد في كل بطولات الاتحاد في إطار خطة متكاملة تهدف إلى إعداد فريق مؤهل في جميع الفئات يمكنه المنافسة على المستويات كافة خلال الأعوام القليلة القادمة، مع التركيز بشكل أساسي على فئات البراعم والأشبال الذين يشكلّون حجر الزاوية في مشروع النادي».

وأضاف: «تساهم هذه البطولة في صقل المواهب المحلية من خلال احتكاكهم مع مجموعة من أبرز اللاعبين ذوي المهارات العالمية، منوهاً بأن منافسات فئة البدون بدلة تضيف الكثير إلى خبرات اللاعبين وتكسبهم تقنيات متنوعة، لا سيما أن النزالات تختلف نوعاً ما عن نزالات البدلة، من ناحية اعتمادها بشكل كبير على التشابك بالأيدي والنزال الأرضي». واختتم: «متفائل بقدرة لاعبينا على التطور بشكل كبير في المنافسات علماً بأن الهدف هو الخروج بأكبر عدد من المكاسب الممكنة، وتوظيفها في التحضير للبطولات المقبلة، لأن أهدافنا القادمة لا تقتصر على المشاركة فقط، بل حصد الألقاب وصعود منصات التتويج». وتميزت منافسات اليوم الأول من البطولة بتواجد كبير للأسر والعائلات التي توافدت من مختلف إمارات الدولة لمؤازرة أبنائها وتشجيعهم خلال النزالات، وفي هذا الإطار ثمّن خالد المنصور والذي كان بصحبة حفيديه خالد وخليفة من فئة البراعم جهود اتحاد الجو جيتسو في تنظيم هذه البطولات التي توفر تجربة مجتمعية متكاملة، وتهدي الأبناء فعالية مرموقة يستغلون من خلالها وقتهم بشكل مثالي مع دخول إجازة الصيف. وأضاف: «رياضة الجو جيتسو أصبحت تمثل أسلوب حياة لكثير من أبناء المجتمع، ونحرص على عدم تفويت المشاركة في أي بطولة تقرّب أبناءنا من تحقيق أحلامهم في هذه الرياضة».