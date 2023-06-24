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«الإمارات للدراجات» يتفوق في «سباق الزمن» بالبرتغال

أرشيفية
25 يونيو 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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قدم دراجا فريق الإمارات، جواو ألميدا وإيفو أوليفيرا، أداء جيداً بشكل استثنائي في البطولة الوطنية لسباق الزمن، حيث احتلا المركزين الأول والثاني على التوالي، فحقق الفريق فوزاً مستحقاً في بطولة سباق الزمن البرتغالية. وكان ألميدا قد فاز بالفعل بهذا اللقب في عام 2021، لذا فهو يتجه إلى سباق الطريق اليوم، ليدافع عن اللقب، ويشارك ألميدا مع زملائه في الفريق روي وإيفو، حيث يبذل الثلاثي من فريق الإمارات جهوداً لتحقيق النصر. وقال ألميدا: «لقد كان يوماً جيداً حقاً، حيث فوجئت بأدائي في سباق الزمن وكان مستواي أفضل مما كنت أتوقع، كان الجو دافئاً، ولا شك سيكون الجميع سعداء بأداء الفريق مع تحقيق المركزين الأول والثاني لي ولإيفو، ونأمل الآن أن نحقق الهدف بالاحتفاظ بالقميص في الفريق، ولا يهم من سيفوز بالسباق، ولكن طالما كان الفائز واحداً من فريق الإمارات، فهذا جيد».

الإمارات
الإمارات للدراجات
البرتغال
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