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مبابي يهنئ «المُعلم» ميسي بعيد ميلاده

مبابي يهنئ «المُعلم» ميسي بعيد ميلاده
24 يونيو 2023 21:00

باريس (د ب أ)
قدم النجم الفرنسي كيليان مبابي، التهنئة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ 36 بكلمات عاطفية عبر حسابه بتطبيق إنستجرام. 

وكان مبابي ضمن صفوف المنتخب الفرنسي الذي خسر أمام نظيره الأرجنتيني بقيادة ميسي، في نهائي بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر. لكن مبابي استعرض علاقته الوثيقة بالنجم الأرجنتيني الذي زامله في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وهنأه اليوم السبت بعيد ميلاده الـ 36.
وقال مبابي في منشوره عبر «إنستجرام»: «التهاني للأسطورة»، ونشر صوره له وميسي يمسكان بيد بعضهما البعض خلال نهائي مونديال 2022. وقال مبابي: «أتمنى لك أفضل يوم مع عائلتك وأصدقائك»، وتقدم بالشكر لنادي باريس سان جيرمان على مزاملة ميسي لمدة عامين. 

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وكشف مبابي «24 عاماً» المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، عن أنه ينوي استكمال عقده الحالي مع سان جيرمان الذي ينتهي في 30 يونيو 2024، وبعدها يرحل عن الفريق. بينما ينتهي عقد ميسي مع النادي بنهاية يونيو الجاري، وكان قد أعلن قبل أيام انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي. 

وكان ميسي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة الإسباني، الذي يواجه أزمة مالية حالت دون تجديد العقد مع النجم الأرجنتيني.
وقال مبابي: «تعلمت منك الكثير كلاعب وكصديق وكمنافس وكشخص. أنا ممتن لك بذلك».
وتمنى مبابي للنجم الأرجنتيني ميسي التوفيق في مغامرته الجديدة في ملاعب كرة القدم.

ميسي
مبابي
باريس سان جيرمان
برشلونة
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