«نجوم الثلاثية» يتألقون في «الإجازة الصيفية»!

عمرو عبيد (القاهرة)

بعد موسم شاق وبالغ الصعوبة، حقق خلاله السيتي ثلاثية عالمية، استحق جوارديولا وكتيبة «السماوي» إجازة صيفية، اختار كل فرد فيها وجهته على طريقته الخاصة، للتخلص من عناء موسم طويل شهد صراعاً مع أرسنال «نارياً» في «البريميرليج»، حتى حسمه «رجال بيب» في المنعطف الأخير، وسط زحام المنافسات والمباريات.

ولم يكن التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام «الجار اللدود»، مانشستر يونايتد سهلاً، كما أنه جاء بعد تجاوز عقبتي تشيلسي وأرسنال في الطريق، واختتم «السيتي» الموسم الرائع بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان، بعد إسقاط «العملاقيْن» بايرن ميونيخ وريال مدريد.

ولأنه «الفيلسوف»، وجد بيب جوارديولا ضالته في رحلة عائلية وزيارة إلى الأراضي المصرية، من أجل الاستمتاع بتاريخ الحضارة الفرعونية، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي المصرية والأفريقية والعربية اهتماماً كبيراً جداً، بتواجد مدرب مانشستر سيتي في مصر، ووصف أحد المواقع الإلكترونية الأفريقية استقبال «العبقري» من جانب مسؤولي وزارة السياحة المصرية بأنه استقبال أحد «الملوك الفراعنة»، لما شهده من حفاوة وترحيب ومرافقة خاصة لبيب وأسرته في زيارات إلى المناطق الأثرية والمتاحف الفرعونية، في رحلة تمتد لمدة أسبوع وتنتهي برحلة نيلية حتى مدينة أسوان ومعابدها الشهيرة.

في حين أضاف هدّاف الموسم «الخارق»، إيرلينج هالاند، لمسة إنسانية جميلة في بداية إجازته الصيفية، بعدما أصر على زيارة مدينة برين النرويجية التي قضى فيها الكثير من فترة طفولته، وفاجأ هداف «السيتي» أطفال أكاديمية يارهالن خلال تدريبهم بالحضور، ومشاركتهم اللعب والتقاط الصور والتوقيع على القمصان والأدوات، وكانت «يارهالن» قد شهدت بداية هالاند الكروية قبل سنوات، وهو الأمر الذي يذكره جيداً ويدين إليها بفضل كبير حسب تصريحاته، وقام هالاند بافتتاح قاعة التدريب بعد تجديدها، حيث وجد صورة ضخمه له تُزيّن جدرانها، وأسعد المهاجم النرويجي جميع الأطفال بتلك الزيارة التي وصفوها بـ«الرائعة»، وحرص في النهاية على تقديم وعد بإهدائهم الكثير من أدوات اللعب.

وفي مدينة سان تروبيه الفرنسية، اجتمع الأصدقاء الثلاثة، دي بروين وجوندوجان وناثان أكي، ليقضوا وقتاً ممتعاً في بداية إجازتهم السنوية، حيث انطلق «الثلاثي» في رحلة بحرية على متن أحد اليخوت بالمدينة الساحلية الشهيرة في جنوب شرق فرنسا، ونشر دي بروين عدة صور عبر حسابه في «إنستجرام» مداعباً «القائد» جوندوجان، قبل أن يظهر البلجيكي مع صديقه وزميله الهولندي في أحد المطاعم مع فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، مصطحبين زوجاتهم لقضاء وقت مرح وتناول العشاء.

ورغم «الرسالة النارية» التي وجهها النجم الجزائري، رياض محرز، عبر حسابه في «تويتر»، بعد ساعات من بدء إجازته الصيفية، إلا أنه تجاوز الأمر بسرعة ونشر عدة صور مع «مصفف شعر النجوم» في مدينة مارسيليا الفرنسية وكذلك مع شقيقه وحيد، حيث استهل محرز إجازته بالرد على ما وصفه بـ«الأكاذيب»، قائلاً: «الكذب يبدأ في اليوم الأول من الإجازة»، حيث نفى ما نشره بعض الحسابات حول احتمال رحيله عن صفوف «السيتي»، الذي يرغب في بيعه حسب تلك الشائعات، مؤكداً أن عقده مُستمر مع «البلومون» ولا يُفكّر في الرحيل مُطلقاً، وبعدها انطلق رياض إلى مارسيليا في زيارة وتجمع عائلي، وحصل على «قصة شعر» فرنسية جديدة مع شقيقه.

واصطحب السويسري المتوهج هذا الموسم، مانويل أكانجي، زوجته ميلاني، إلى مدينة فيرونا الإيطالية، ليحتفلا بمرور 4 سنوات على زواجهما، وظهر الزوجان في لقطات باسمة عبر حساب نجم السيتي في «إنستجرام»، كما نشر صوراً قديمة للقطات حفل الزفاف وكذلك كشف عن مقطع مصور لمائدة العشاء «الرومانسي»، الذي أقامه لزوجته على أضواء الشموع، بينما وجه الأرجنتيني جوليان ألفاريز كلمات رقيقة عبر حسابه في «إنستجرام» مع صورة تجمعه بصديقته ماريا إيميليا، على أحد الشواطئ الهادئة البعيدة عن الأنظار، وهنأ «بطل المونديال والثلاثية» ماريا بعيد ميلادها، قائلاً إنه يُسعده أن يراها سعيدة وتحقق أحلامها، كما شكرها على وجودها في حياته ودعمها الدائم له، مُعبراً عن حبه الكبير لها، وعلى جانب آخر، لم يظهر جاك جريليش بعد عقب حصوله على الإجازة، وإن كان يُنتظر لحاقه بصديقته ساشا أتوود في إيطاليا.

ورغم الموسم الشاق الذي انتهى بنجاح «باهر»، إلا أن خطط إجازة بعض نجوم «البلومون» تبدو «مُعطلة»، بسبب خوضهم مباريات دولية مع منتخباتهم وكذلك عدم وضوح المستقبل، سواء باستمرارهم في صفوف «كتيبة بيب» أو الانتقال إلى فرق أخرى، وهو ما ظهر مع اختفاء البرتغالي برناردو سيلفا وارتباطه بشائعات إسبانية وسعودية، رغم تصريحه قبل أيام حول عدم وضوح الرؤية بعد بالنسبة لقراره، ويبدو أن كالفين فيليبس يعيش أسابيع متوترة بعدما قال إنه ينتظر انتهاء فترة الإجازة من أجل الحديث مع جوارديولا، في ظل رغبته في البقاء مع الفريق، وتكرر الأمر مع كايل ووكر، الذي تتحدث الشائعات عن وجود مفاوضات بين وكيله ومسؤولي بايرن ميونيخ، بينما تأخر الحارس البرازيلي إيدرسون في بدء إجازته، بسبب ارتباطه بمباراة «السليساو» الودية الأخيرة مع السنغال، التي مُني خلالها مرماه بـ4 أهداف، رغم توهجه الكبير طوال الموسم وقيامه بدور بارز جداً في الحصول على «الثلاثية»، لاسيما في نهائي «الشامبيونزليج»!