«دي كحيلان» يمنح الإمارات جائزة «الواهو»

دبي (الاتحاد)

سجل مربط دبي للخيول العربية إنجازاً عربياً وعالمياً، بانتزاعه لقب أفضلية خاص بالإمارات من طرف المنظمة العالمية للجواد العربي «الواهو»، التي اختارت المهر «دي كحيلان» ليتوج بجائزتها كأفضل خيل من إنتاج الإمارات العضو بالمنظمة، بعدما حقق ألقاباً محلية ودولية، وهو ما يمنحه صفة الخيل الواعد في عالم الإنجاز والإنتاج المتوقعين بين الخيول العربية الأصيلة المتميزة بين خيول العالم.

وعبر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي للمربط عن سعادتهما بالإنجاز المتميز للمهر «دي كحيلان» العالمي، بنيله جائزة الأفضلية من منظمة الواهو لعام 2022 بين العديد من المهور المتميزة من الإنتاج الوطني الواعد، واعتبرا أن الإنجاز مستحق للإمارات كمنتج قيادي لأجود الخيول العربية الأصيلة، ومستحق لمربط دبي كأفضل مربط منجز ومنتج في العالم منذ سنوات.