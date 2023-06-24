أولريش يفارق توأمه في رومانيا من أجل «الراقي»

علي معالي (دبي)

يراهن فريق البطائح في الموسم الثاني له بدوري المحترفين على كتيبة من الأفارقة، حيث يستمر الكاميروني أناتول أبانج، والمقيم المالي سيكو بابا، وتم التعاقد مع الإيفواري أولريش ميليكي بعد التعاقد قادماً من الدوري الروماني، وتحديداً من صفوف نادي فولونتاري.

ويستمر تعاقد اللاعب مع ناديه الروماني بحسب الاتفاق حتى 2025، حيث يعود لفريقه الروماني مجدداً مع نهاية موسمه مع البطائح، وينتظر النادي صفقة أفريقية أخرى في خط الوسط أيضاً سيتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة، قادماً من الملاعب الأوروبية.

وتعد صفقة أولريش الأولى رسمياً في تعاقدات «الراقي» مقابل 350 ألف دولار، وهو لاعب شارك أساسياً مع فريقه في 36 مباراة بواقع 2586 دقيقة، ورغم أن المشوار الاحترافي للاعب انحصر بين فنلندا ورومانيا، إلا أن رادوي المدرب الجديد للفريق تمسك بإتمام الصفقة لقناعته بما يقدمه اللاعب في خط الوسط، والطريف في هذه الصفقة أن أولريش ترك توأمه «إيمار» في فريقه الروماني نفسه «فولنتاري»، من أجل عيون البطائح، ويلعب إيمار في مركز الهجوم، ولكنه شارك خلال الموسم المنتهي في 3 مباريات بواقع 100 دقيقة فقط.

ووصل ميليكي إلى أوروبا في مارس 2018 عندما وقع لفريق إيكيناس الفنلندي، وانتقل إلى الدوري الروماني 2021، عندما وقع لفريق أف سي بوتوساني، وبعد 6 أشهر انتقل إلى فريق سي في آر كلوج ثم إلى فولونتاري في صيف 2022 بعقد حتى 2025.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق مرحلته الأولى في الإعداد يوم 10 من شهر يوليو المقبل، وحتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي في النمسا يوم 16 يوليو، حيث يستمر المعسكر حتى 9 أغسطس المقبلي، على أن يلعب عدداً من المباريات المتدرجة تصل إلى 4 مباريات يتم الاتفاق عليها حالياً.