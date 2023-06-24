«الجودو» يقترب من سباق التأهل إلى الألعاب الأولمبية

أبوظبي (الاتحاد)

اكتفى منتخبنا الأول للجودو بالمركز الخامس في الترتيب العام، على مستوى الوزن الخفيف في اليوم الأول من بطولة أولان باتور جراند سلام للجودو، التي تختتم غداً بصالة «السهوب أرينا» في منغوليا، بمشاركة لاعبنا أرام جرودوري في وزن تحت 90 كجم.

وجاء المركز الخامس بسبب سوء الطالع وضغط تصفيات اليوم الواحد، وتاره نتيجة اهتزاز التحكيم بمشاركة طاقم جهاز «الفار»، حيث كان اللاعب نارمند بيان، الذي شارك في وزن تحت 66 كجم، قريباً من منصة التتويج والفوز بميدالية ملونة، لولا تحامل طاقم مباراته أمام يشار نجفوف لا أذربيجان، والذي فاز ببرونزية الوزن.

وكان نارمند قد تخطى أبرز المصنفين في الدور التمهيدي ومرحلة المجموعات بهذا الوزن، الذي ضم 28 لاعباً من أبرز المصنفين، في مقدمتهم المصنف الأول المنغولي يوندون الباشا الذي نال ذهبية الوزن، لكن الظروف تجمعت لتحرمه من تحقيق ميدالية.

كذلك الحال للاعبتنا باتسو التان التي حلت في المركز الخامس في وزن تحت 57 كجم، بعد أن قدمت مستويات فنية رائعة، لتؤكد تطور مستواها من بطولة لأخري، إلا أن الجهد الذي بذلته أمام اللاعبة الكندية كريستا ديجوشي بطلة العالم في بطولة قطر والعديد من البطولات العالمية، لم يكن من فراغ، لكن تألق الأخيرة حرمها من التقدم للدور النهائي مباشرة، لتلعب في ملحق التأهل، لكنها خسرت أمام بطلة البرتغال المخضرمة مونتييرو تيلما (37 سنة).

أما لاعبتنا بشيرات التي شاركت في تصفيات وزن تحت 52 كجم، فقد سارت بشكل جيد في تصفيات المجموعة لذلك الوزن، إلا أنها اصطدمت في مباراة صدارة المجموعة (دي) والتأهل للدور النهائي مع بوشار أماندين بطلة فرنسا والفائزة بفضية البطولة لاحقاً، لتخسر بطاقة التأهل المباشر لتخوض مباريات الملحق وقد نجحت في الفوز على بطلة منغوليا تربيش أريونزايا، إلا أنها خسرت مباراة الميدالية البرونزية أمام الأوزبكية ديورا، التي نالت برونزية المركز الرابع بعد خسارتها من اللاعبة المجرية الثالثة البرونزية بيكا.

وشارك في تتويج الفائزات في نهائي وزن تحت 52 كجم للسيدات، ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الإمارات أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، الذي عبر عن حالة السعادة في اتحاد الجودو للتطور الملحوظ للمنتخب الأول، خلال مشاركاته مؤخراً وخلال تلك البطولة، التي تأتي ضمن معسكر الإعداد لبطولة الماستر في المجر، في إطار سباق التأهل الأولمبي والذي اقترب منه عدد من أفراد منتخبنا، وهو ما خطط له الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي.