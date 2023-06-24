الهاملي والعصيمي يمثلان الإمارات في اجتماع «البارالمبية الدولية»

دبي (الاتحاد)

يشارك محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وماجد العصيمي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، في اجتماعات اللجنة البارالمبية الدولية والنسخة الثالثة من منتدى الرياضيين للجنة البارالمبية الدولية، والذي يقام في مدينة «إتشيون» بجمهورية كوريا الجنوبية في الفترة من 25 إلى 27 من يونيو الجاري.

وسيشهد الحدث الكبير حضور أكثر من 100 شخصية رياضية عالمية من المعنيين بشأن الرياضة البارالمبية، وكذلك أبرز اللاعبين العالميين، وذلك لمناقشة العديد من الأمور الهامة وبحث مستقبل الرياضة والرياضيين من «أصحاب الهمم» على مستوى العالم.

وسيركز المنتدى بقوة على الموضوعات الرئيسية التي تؤثر على جميع الرياضيين، مثل الألعاب البارالمبية، والتصنيف، ومكافحة المنشطات، ورفاهية الرياضيين، والنهوض بالحركة البارالمبية.

كما سيطرح المجلس البارالمبي الدولي مناقشة الخطة الاستراتيجية للجنة البارالمبية الدولية، والتي تم نشرها مؤخراً لدورة 2023-2026، وكذلك دستور اللجنة البارالمبية الدولية الجديد وتأثيره على تمثيل الرياضيين، وتمثل دولة الإمارات من اللاعبين سلامة الخاطري، والتي ستناقش في المنتدى مستقبل رياضة الهمم.