الأحد 25 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الهاملي والعصيمي يمثلان الإمارات في اجتماع «البارالمبية الدولية»

الهاملي والعصيمي يمثلان الإمارات في اجتماع «البارالمبية الدولية»
24 يونيو 2023 14:30

دبي (الاتحاد)
يشارك محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وماجد العصيمي عضو اللجنة البارالمبية الدولية، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، في اجتماعات اللجنة البارالمبية الدولية والنسخة الثالثة من منتدى الرياضيين للجنة البارالمبية الدولية، والذي يقام في مدينة «إتشيون» بجمهورية كوريا الجنوبية في الفترة من 25 إلى 27 من يونيو الجاري.
وسيشهد الحدث الكبير حضور أكثر من 100 شخصية رياضية عالمية من المعنيين بشأن الرياضة البارالمبية، وكذلك أبرز اللاعبين العالميين، وذلك لمناقشة العديد من الأمور الهامة وبحث مستقبل الرياضة والرياضيين من «أصحاب الهمم» على مستوى العالم.
وسيركز المنتدى بقوة على الموضوعات الرئيسية التي تؤثر على جميع الرياضيين، مثل الألعاب البارالمبية، والتصنيف، ومكافحة المنشطات، ورفاهية الرياضيين، والنهوض بالحركة البارالمبية.
كما سيطرح المجلس البارالمبي الدولي مناقشة الخطة الاستراتيجية للجنة البارالمبية الدولية، والتي تم نشرها مؤخراً لدورة 2023-2026، وكذلك دستور اللجنة البارالمبية الدولية الجديد وتأثيره على تمثيل الرياضيين، وتمثل دولة الإمارات من اللاعبين سلامة الخاطري، والتي ستناقش في المنتدى مستقبل رياضة الهمم.

أخبار ذات صلة
العصيمي: مونديال سلة الكراسي جاهز لضربة البداية
ماجد العصيمي
محمد فاضل الهاملي
اللجنة البارالمبية الدولية
اللجنة البارالمبية الإماراتية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
الرياضي
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
اليوم 13:30
عبدالله بن طوق
الاقتصادي
اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي
اليوم 13:26
السعودية: انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج
عربي ودولي
انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©