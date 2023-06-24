«الزاركا» يتحفز للفوز بكأس الوثبة في وارجيم

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فعالياته، حيث تنطلق غداً، فعاليات سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، بمضماري بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، ووارجيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بإجمالي 17 خيلاً مشاركة.

وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

ويجتذب مضمار بيليوستي العشبي بالعاصمة الرومانية بوخارست النسخة الأولى من سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغة جائزته 5.000 يورو، بمشاركة 8 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر.

ويتصدر الترشيحات الجوادان «البان» لإيفان يوردانوف ديمتروف، بإشراف أمين محمد، وقيادة لوكوف دوبرين، و«جوت دو لاجارديه» لخريستو ستويانوف هيستوف، بإشراف إيفان جورجيف إيفانوف، وقيادة أتانسوف فالنتين.

وينافس أيضاً الجواد الروماني «ولالا» لماريا فيليت كيندا، بإشراف نفس المالكة، وقيادة الفارس ساندو أوكتافيان، و«الخيم» للمالك والمدرب فيوريل دابيجا، وقيادة لورنزو خورخي.

وأشاد فيوريل دابيجا رئيس اتحاد سباقات الخيول في رومانيا، بانطلاق الجولة الأولى من كأس الوثبة ستاليونز، مشيداً بدور المهرجان في تحقيق الجانب المهم في الارتقاء بالخيول العربية الأصيلة، التي أصبح لديها عشاق ومهتمون بتربيتها، ومتمنياً التوفيق لجميع المشاركين.

وفي نفس السياق تتنافس في مضمار وارجيم البلجيكي، 9 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز الصيفي للتحمل لمسافة 2300 متر، البالغة جائزته 5.000 يورو.

ويعد الجواد «الزاركا» للمالك والمدرب الهولندي يوهان فرستربين أقوي المرشحين، وكذلك «هاشم» للشيخ محمد آل ثاني، بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد، وقيادة ستيفان برو، و«فريدي باي» للمالك والمدرب جي تي زوتليف، وقيادة ستيفان هيلين.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت فعاليات النسخة الـ 15 للمهرجان العالمي في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.