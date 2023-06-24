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العين يبحث «أفضل الخيارات» لاستكمال تدعيم الصفوف

العين يبحث «أفضل الخيارات» لاستكمال تدعيم الصفوف
24 يونيو 2023 14:00

معتز الشامي (دبي)
لا تزال شركة الكرة بنادي العين، في سباق مع الزمن في متابعة أفضل الخيارات المتاحة لتدعيم صفوف الفريق، حيث يحتاج «الزعيم» إلى صفقة إضافية، ربما تكون في مركز صانع الألعاب، ومحور الارتكاز، من أجل إكمال الصورة بالنسبة للتشكيلة التي يبحث من خلالها عن «عودة جديدة» لمنصات التتويج في الموسم المقبل.
على جانب آخر، أجرى بندر الأحبابي قائد الفريق، عملية جراحية صغيرة لإزالة كيس دهني في الكتف، وسيكون المدافع الأيمن لكتيبة «الزعيم» جاهزاً لانطلاقة الموسم الجديد، والذي يبدأ بالمعسكر الداخلي والكشوفات الطبية على اللاعبين مع الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، قبل السفر للمعسكر الخارجي المقرر أن يكون في إسبانيا.
وثمن الأحبابي رعاية ودعم واهتمام، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، ممتدحاً في الوقت نفسه الدور المهم، الذي ظل يضطلع به محمد عبيد حماد، وجميع أعضاء لجنة التسيير، مبدياً شكره وتقديره للجماهير العيناوية، التي أعربت عن أمنياتها الصادقة له بعاجل الشفاء بعد إجراء العملية.
من جهة أخرى، أكد الأحبابي جاهزيته وزملائه اللاعبين للانخراط في مرحلة الإعداد للموسم الجديد، مشيراً إلى أن الجراحة التي خضع لها أخيراً، جاءت في توقيت مناسب، قبل بداية التجمع الداخلي الذي يسبق برنامج إعداد الفريق الخارجي.
وأضاف: «ندرك جيداً ما هو المطلوب منا في الموسم المقبل، وسنسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق طموحات الأمة العيناوية، ولا يفوتني هنا الترحيب بانضمام اللاعبين الجدد الذين باتوا ضمن كتيبة الزعيم للموسم الجديد، بداية بالروماني عمير أتزيلي والدولي خالد العطاس إلى جانب النيجيري ريلوان ساركي، لاعب الفريق الرديف، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق طموحاتهم مع «الزعيم»، والمساهمة الفاعلة في إسعاد جمهور نادي العين الوفي».
وتعول جماهير الأمة العيناوية إلى حد كبير على صفقات الموسم الجديد، لاسيما بعد التعاقد مع مدرب بقيمة الهولندي ألفريد شرودر، والذي تولى المسؤولية في وقت يحتاج فيه «الزعيم»، لزيادة فاعليته التكتيكية والفنية، وتوفير أكثر من 24 لاعباً في قمة الجاهزية للموسم الطويل والشاق الذي ينتظر الفريق، المطلوب منه المنافسة على جميع الأصعدة، سواء محلياً أو قارياً، حيث يعود «الزعيم» للمنافسة الآسيوية بعدما ضمن مقعداً في دور المجموعات الذي سينطلق سبتمبر المقبل.

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