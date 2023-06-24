«الفرسان» يعسكر 30 يوماً في صربيا

مراد المصري (دبي)

اعتمد شباب الأهلي تفاصيل المعسكر التحضيري للموسم الجديد، حيث من المقرر أن يتجمع الفريق عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ويتوجه يوم 3 يوليو المقبل إلى صربيا.

وستبلغ مدة المعسكر نحو 30 يوماً، حيث تعود البعثة بعد ذلك إلى دبي يوم 3 أغسطس المقبل، لتبدأ العد التنازلي ترقباً لانطلاق الموسم، مع خوض «الفرسان» الدور التأهيلي إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا، بلقاء الوحدات الأردني يوم 15 من ذلك الشهر، ثم سيتوجب عليه التوجه إلى السعودية للقاء النصر يوم 22 من ذات الشهر في حال التفوق في تلك المواجهة لخوض مباراة فاصلة للتأهل إلى دور المجموعات، وفيما بينهما سيخوض المباراة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين بلقاء عجمان في موعد سيتم تحديده بين يومي 18 و19 أغسطس المقبل.

وجاء اختيار المعسكر مع توجه العديد من الفرق إلى صربيا التي توفر موقعاً مناسباً في الوقت الحالي لرفع اللياقة البدنية، وخوض مباريات ودية، إلى جانب معرفة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش جيداً بمواقع التدريب وترتيب خوض مباريات مع فرق محلية إلى جانب الفرق المختلة التي ستقيم معسكراتها هناك.

وواصل «الفرسان» جهوده لتأمين الاستقرار الفني مع إبرامه سلسلة من تجديد عقود الفريق، حيث أتبعها أمس الأول بتمديد عقدي الأوزبكي عزيز جانييف والمدافع أحمد جميل، على أن يتفرغ بعد ذلك لخطوات التعاقد مع لاعبين أجانب بالجودة المناسبة مع خوض الفريق استحقاق الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين، ودوري أبطال آسيا، حيث يمتلك الفريق العديد من الأسماء المميزة، ضمن فئة اللاعب المقيم، المرشحين للمنافسة على التواجد ضمن قائمة الفريق الآسيوية.

