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بوسكيتس يلحق بميسي

بوسكيتس يلحق بميسي
24 يونيو 2023 11:54

ميامي (أ ف ب)

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي، ضمّ لاعب وسط برشلونة الإسباني السابق سيرجيو بوسكيتس، ليجتمع مجدداّ ببطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكان ميسّي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات والنجم التاريخي لبرشلونة، أعلن مطلع الشهر أنه سينضم إلى إنتر ميامي بعد موسمين عاديين مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكتب النادي الأميركي في حساباته على مواقع التواصل «سي، بوسي»، في إشارة إلى لقب بوسكيتس. وتضمّن مقطع فيديو نشره النادي مقتبسات أشادت ببوسكيتس من قبل شخصيات مختلفة في كرة القدم، على غرار المدرب السابق للمنتخب الإسباني فيسنتي دل بوسكي.
وقال بوسكيتس «34 عاماً» في مايو إنه سيترك برشلونة في الصيف مع انتهاء عقده.
وتوقع مالك إنتر ميامي خورخي ماس هذا الأسبوع أن يجري ناديه بين ثلاثة وخمسة تعاقدات بعد ضمّ ميسي: «نعدّ قائمتنا لقدوم ميسي في 23، لذلك نتعامل بقدر هائل من المرونة».
تابع: «سنجري تعاقدات إضافية خلال فترة الانتقال الصيفية، أكثر مما يتوقعه الناس... أعتقد أننا سنجري بين ثلاثة وخمسة تعاقدات».
ومن المرجّح أن يحتل بوسكيتس أحد مواقع «اللاعبين المحدّدين»، وهو تصنيف من رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم للاعبين ذوي الدخل المرتفع، والذين لا تُحتسب أجورهم ضمن السقف الأعلى للرواتب.
ومن المرجح أن يستقدم إنتر ميامي ظهير أيسر برشلونة السابق جوردي ألبا، الذي يتمتع على غرار بوسكيتس بعلاقة صداقة مع ميسي.
في 15 موسماً احترافياً في كتالونيا، فاز بوسكيتس بـ32 لقباً مع برشلونة، بينها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات والدوري الإسباني تسع مرات والكأس المحلية سبع مرات.
انضم ابن مدينة ساباديل (كتالونيا) إلى صفوف شباب برشلونة في 2005، قبل أن يخوض أول ظهور له في الدوري الإسباني في عام 2008.
كان سيرجيو، نجل كارليس حارس مرمى النادي الكتالوني في التسعينيات، أحد أعمدة الجيل الذهبي لبرشلونة الذي هيمن على أوروبا في أوائل عام 2010، إلى جانب ميسي وأندريس إنييستا وتشافي. 

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كان هذا الفريق أيضاً العمود الفقري للمنتخب الإسباني بطل العالم 2010 وأوروبا 2012.
ورفع بوسكيتس الكأسين قبل أن ينهي مسيرته الدولية في ديسمبر الماضي، بعد خوضه 143 مباراة مع بلاده، وإثر الخروج المخيب لـ«لاروخا» من الدور الثاني لمونديال قطر.

سيرجيو بوسكتس
ميسي
برشلونة
إنتر ميامي
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