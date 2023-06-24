مانشستر يونايتد يجدد عرض ضم مونت

لندن (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تقدم بعرض آخر جديد لفريق تشيلسي من أجل ضم ماسون مونت. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن عقد مونت مع تشيلسي ينتهي الصيف المقبل، ووضع فريق مانشستر يونايتد اللاعب مونت كأحد أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية.

وبعد رفض العرض الأول الأسبوع الماضي، عاد مانشستر يونايتد بعرض جديد بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لـ5 ملايين جنيه إسترليني كمدفوعات إضافية. ومن المعروف أن هذا العرض تم رفضه أيضاً. ويُعتقد أن آخر عروض مانشستر يونايتد في حدود 55 مليون جنيه إسترليني، ولكن بعض التقارير المسائية أشارت إلى أنه تم رفضه أيضاً.

وذكرت تقارير أن تشيلسي متمسك بالحصول على قيمة أعلى، تقترب من 65 مليون جنيه إسترليني، ولكن هناك حدود لمدى استعداد مانشستر يونايتد لدفع مبلغ كبير، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده قريباً، كما أن الفريق يريد تدعيم مراكز أخرى هذا الصيف.

وسوف يساعد إتمام التعاقد مع مونت بكل تأكيد في تعدد الخيارات لدى إيريك تن هاج مدرب الفريق في وسط الملعب. وتدرج مونت في فرق تشيلسي، وسجل 27 هدفاً وصنع 22 في 129 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك مونت 24 عاماً، الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، في 36 مباراة دولية، وكان في التشكيل الأساسي للمنتخب الإنجليزي في نهائي يورو 2020، عندما خسر أمام المنتخب الإيطالي.