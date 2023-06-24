الأحد 25 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مانشستر يونايتد يجدد عرض ضم مونت

مانشستر يونايتد يجدد عرض ضم مونت
24 يونيو 2023 11:51

لندن (د ب أ)

ذكر تقرير إعلامي أن مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، تقدم بعرض آخر جديد لفريق تشيلسي من أجل ضم ماسون مونت. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن عقد مونت مع تشيلسي ينتهي الصيف المقبل، ووضع فريق مانشستر يونايتد اللاعب مونت كأحد أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية. 

وبعد رفض العرض الأول الأسبوع الماضي، عاد مانشستر يونايتد بعرض جديد بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة لـ5 ملايين جنيه إسترليني كمدفوعات إضافية. ومن المعروف أن هذا العرض تم رفضه أيضاً. ويُعتقد أن آخر عروض مانشستر يونايتد في حدود 55 مليون جنيه إسترليني، ولكن بعض التقارير المسائية أشارت إلى أنه تم رفضه أيضاً. 

أخبار ذات صلة
سلتا فيجو يستعين بالمخضرم بينيتيز
ستراسبورج.. خامس الأندية الفرنسية في «الملكية الأميركية»

وذكرت تقارير أن تشيلسي متمسك بالحصول على قيمة أعلى، تقترب من 65 مليون جنيه إسترليني، ولكن هناك حدود لمدى استعداد مانشستر يونايتد لدفع مبلغ كبير، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده قريباً، كما أن الفريق يريد تدعيم مراكز أخرى هذا الصيف. 

وسوف يساعد إتمام التعاقد مع مونت بكل تأكيد في تعدد الخيارات لدى إيريك تن هاج مدرب الفريق في وسط الملعب. وتدرج مونت في فرق تشيلسي، وسجل 27 هدفاً وصنع 22 في 129 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. 

وشارك مونت 24 عاماً، الذي توج بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، في 36 مباراة دولية، وكان في التشكيل الأساسي للمنتخب الإنجليزي في نهائي يورو 2020، عندما خسر أمام المنتخب الإيطالي.

ماسون ماونت
مانشستر يونايتد
تشيلسي
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
الرياضي
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
اليوم 13:30
عبدالله بن طوق
الاقتصادي
اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي
اليوم 13:26
السعودية: انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج
عربي ودولي
انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©