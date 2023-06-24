«ترايثلون الإمارات» يفوز بـ 4 مناصب آسيوية

أبوظبي (الاتحاد)

فازت الإمارات بـ 4 مقاعد في الاتحاد الآسيوي للترايثلون، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي أقيم في اليابان، حيث انتخب خليفة الدرمكي لعضوية اللجنة الفنية وحصدت عنان العامري عضوية اللجنة النسائية وأسماء الجناحي عضوية لجنة المدربين، فيما نالت نهى لقمان عضوية لجنة اللاعبين.

وأكد عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن فوز دولة الإمارات في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي يعبر عن الدعم العربي والآسيوي، والمكانة التي تحظى بها الدولة، موضحاً أن مشاركة الإمارات في اجتماعات الجمعية العمومية، إنما تأتي تأكيداً على دور الدولة في تعزيز مستقبل قطاع الرياضة ودعم الاتحاد في تطبيق أهدافه الاستراتيجية.

وقال: «كما يأتي ترشح الدولة وفوزها تأكيداً على استمراريتنا في العمل الجاد والمؤثر في القرارات المستقبلية لقطاع الرياضة، وكذلك يعكس أهمية التواجد في المشهد الرياضي، وستسهم هذه العضوية في الحفاظ على مكتسبات دولة الإمارات في القطاع الرياضي ودعم تطوره، من خلال التواجد في القرارات المهمة».