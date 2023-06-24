الأحد 25 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ترايثلون الإمارات» يفوز بـ 4 مناصب آسيوية

«ترايثلون الإمارات» يفوز بـ 4 مناصب آسيوية
24 يونيو 2023 11:46

أبوظبي (الاتحاد)
فازت الإمارات بـ 4 مقاعد في الاتحاد الآسيوي للترايثلون، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي أقيم في اليابان، حيث انتخب خليفة الدرمكي لعضوية اللجنة الفنية وحصدت عنان العامري عضوية اللجنة النسائية وأسماء الجناحي عضوية لجنة المدربين، فيما نالت نهى لقمان عضوية لجنة اللاعبين.
وأكد عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن فوز دولة الإمارات في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي يعبر عن الدعم العربي والآسيوي، والمكانة التي تحظى بها الدولة، موضحاً أن مشاركة الإمارات في اجتماعات الجمعية العمومية، إنما تأتي تأكيداً على دور الدولة في تعزيز مستقبل قطاع الرياضة ودعم الاتحاد في تطبيق أهدافه الاستراتيجية.
وقال: «كما يأتي ترشح الدولة وفوزها تأكيداً على استمراريتنا في العمل الجاد والمؤثر في القرارات المستقبلية لقطاع الرياضة، وكذلك يعكس أهمية التواجد في المشهد الرياضي، وستسهم هذه العضوية في الحفاظ على مكتسبات دولة الإمارات في القطاع الرياضي ودعم تطوره، من خلال التواجد في القرارات المهمة».

أخبار ذات صلة
اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي
حاكم الفجيرة يهنئ أمير قطر بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم
الترايثلون
الإمارات
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
الرياضي
منتخبنا يشارك في تصفيات مونديال الألعاب الإلكترونية
اليوم 13:30
عبدالله بن طوق
الاقتصادي
اقتصاد الإمارات يؤكد متانته وصلابته بنمو 7.9% في الناتج المحلي الإجمالي
اليوم 13:26
السعودية: انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج
عربي ودولي
انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج
اليوم 13:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©