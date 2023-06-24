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الرياضي

«أبوظبي للدراجات» يفوز بدرع التفوق العام

«أبوظبي للدراجات» يفوز بدرع التفوق العام
24 يونيو 2023 12:00

دبي (الاتحاد) 
أقام اتحاد الدراجات حفله السنوي لتكريم أصحاب الإنجازات خلال الموسم الماضي، وذلك بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعد عام مليء بالإنجازات العربية والخليجية والآسيوية على مستوى المنتخبات، حيث حرص الاتحاد على تكريم الرعاة الرئيسين للاتحاد والأندية والمجالس الرياضية والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، إضافة إلى تكريم الفريق الفائز بدرع التفوق العام عن الموسم الماضي.
وتم خلال الحفل تكريم كافة الأبطال والفرق، سواء على المستوى الفرقي أوالفردي، حيث فاز فريق شرطة دبي بلقب بطل الدوري للترتيب العام فرق الهواة المواطنين، كما فاز نادي أبوظبي بدرع التفوق الرياضي العام، وسيطر نجوم شباب الأهلي والمنتخب الوطني على المراكز الأولى في الجوائز الفردية وهم أحمد المنصوري، سيف معيوف، بول جريجا، عبدالله جاسم، ومحمد المنصوري، إضافة إلى صفية الصايغ، من فريق الإمارات في فئة السيدات.
حضر الحفل منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، ونائباه محمد سند القبيسي، وخليفة بن عمير، وحارب العلي عضو مجلس الإدارة، وعدد كبير من مسؤولي الأندية والمجالس الرياضية. 
ووجه منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد الشكر إلى كل من ساهم في الإنجازات التي تحققت الموسم الماضي وكانت سبباً رئيسياً فيما تحقق من إنجازات خارجية للإمارات على المستوى الخليجي والعربي والقاري، وقال: «أصبحت الإمارات على خريطة المنافسة وأبطال الدراجات أصبحوا لا يعرفون سوى المنافسات على الميداليات الآسيوية، ومنهم يوسف ميرزا، أحمد المنصوري، صفية الصايغ، وانضم إليهم البطل عبدالله جاسم، الذي نجح في الحصول على أول ميدالية في تاريخ الإمارات تحت 23 سنة».
وأضاف: «توزعت الجوائز بشكل رائع بين الأندية وكانت هناك منافسة في كل الفئات، والدليل هو فوز كثير من الأندية في الحفل الختامي، مثل شباب الأهلي، نادي أبوظبي، النصر، الحمرية، العربي، الشارقة، دبا الحصن، خورفكان، إضافة إلى فرق الهواة، وتواجد فريق قوي وهو شرطة دبي».

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