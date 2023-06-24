«الصقور» يجدد عقد الجالبوت ويضم كوام

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم، تجديد عقد المدرب الوطني محمد الجالبوت.

وقاد جالبوت، «الصقور» منتصف الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى، وصعد بالفريق إلى دوري أدنوك للمحترفين.

كما تعاقدت إدارة شركة النادي مع المدرب الإيطالي بون ميشيل، كمساعد للجالبوت، بجانب المدرب الوطني نايف سلطان، الذي يستمر كذلك مع الفريق خلال الموسم الجديد.

ويملك المدرب الإيطالي سيرة ذاتية تدريبية حافلة مع عدد من الأندية الإيطالية، كما أن لديه شهادة التدريب pro من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما تعاقدت الشركة مع مدرب اللياقة الفرنسي ديفيد جاكس، وقررت استمرار مدرب الحراس البرازيلي أنجلو.

من جهته، أعرب المدرب محمد الجالبوت عن سعادته بتمديد عقده مع النادي، وقال: منذ أول يوم لي في هذا النادي الرائع شعرت بترحيب كبير، وأنا فخور بأن أعتبر القلعة الخضراء بيتي الثاني.

وقال إنه فخور بتجديد عقده، خصوصاً بعد الموسم الجيد الذي استحق من خلاله الفريق الصعود لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال: نعد الجماهير بأننا سنواصل التطور كفريق، وسنقدم أفضل ما لدينا في كل المسابقات المحلية، وأنا متحمس جداً لتحقيق المزيد من النجاحات مع الفريق.

وأعلنت الشركة، تعاقدها مع النجم الكاميروني فرانك كوم لاعب وسط الأهلي السعودي والريان القطري والنجم الساحلي والترجي التونسي السابق.

تم التوقيع بحضور يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعبد الله إبراهيم الطويل نائب رئيس إدارة الشركة وثاني الشحي وجمال القرصي أعضاء مجلس الإدارة، وهادف سيف مدير فريق «الصقور».

ويعتبر النجم الكاميروني مكسباً للفريق، للمستوى الفني الذي يتمتع به، كما أن شركة كرة القدم تسعى خلال الأيام المقبلة، لإنهاء ملف التعاقد مع كافة الأجانب بعد التجديد، كذلك لهداف الفريق البرازيلي ديجو كوستا، وستتضح خلال الساعات القادمة هوية باقي أجانب الفريق الذين سيدافعون عن قميص الأخضر في دوري أدنوك للمحترفين.

وأعلنت الشركة عن انطلاق فترة إعداد الفريق، مطلع يوليو بالفحوصات الطبية، وأن الفريق سيقيم معسكراً في تركيا، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد 2023–2024.

وسيقام المعسكر بمدينة إزميت التركية، في الفترة من 10 وحتى 16 يوليو المقبل، ثم ينتقل إلى إسطنبول حتى الأول من أغسطس، ومن المقرر أن يخوض الفريق خلاله عدداً من المواجهات التحضيرية.

