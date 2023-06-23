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الدقيقة الأخيرة تهدي «الجيش» اللقب المغربي

الدقيقة الأخيرة تهدي «الجيش» اللقب المغربي
24 يونيو 2023 01:58

الدار البيضاء(د ب أ)

حسم الجيش الملكي لقب الدوري المغربي لصالحه، للمرة 13 في تاريخه، والأولى منذ موسم 2008/2007، بعد فوزه الصعب على مضيفه اتحاد طنجة 3/2، ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.
ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة واحدة عن الوداد صاحب المركز الثاني. 

على الجانب الأخر تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر. 

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وتقدم الجيش الملكي عن طريق رضا سليم من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، ليتعادل طنجة بنفس الطريقة عبر يوسوفا كوناتي في الدقيقة 14.
وفي الدقيقة 48 سجل أحمد حمودان الهدف الثاني للجيش الملكي، قبل أن يدرك محسن متولي التعادل لاتحاد طنجة في الدقيقة 75.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل رضا سليم الهدف الثالث للجيش الملكي من ضربة جزاء.
وفي مباراة ثانية، لم يفلح الوداد في التتويج باللقب رغم فوزه على مضيفه المغرب الفاسي 2 / صفر. 

ورفع الوداد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الجيش الملكي، فيما تجمد رصيد المغرب الفاسي عند 34 نقطة في المركز العاشر. 

وتقدم الوداد عن طريق هشام بوصفيان في الدقيقة 13، قبل أن يضيف يحيى جبران الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 53.
وفي باقي مباريات الجولة، حقق أولمبيك خريبكة الهابط فوزاً مثيراً على ضيفه اتحاد تواركة 6/4، فيما فاز الرجاء على الدفاع الحسني الجديدي 3/2، وفاز مولودية وجدة على المغرب التطواني 2 1/، ونهضة بركان على شباب المحمدية 3 / صفر، وأولمبيك آسفي على النادي السالمي 3 / صفر، فيما خيم التعادل السلبي على مباراة الفتح الرباطي وحسنية أغادير.

الجيش الملكي
الوداد البيضاوي
الرجاء المغربي
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