جوارديولا.. «صانع التاريخ» في أرض الحضارة المصرية

عمرو عبيد (القاهرة)

أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بياناً صحفياً حول وجود مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، وأسرته في مصر، لقضاء إجازة خاصة، وبدت الحفاوة واضحة في الاستقبال الرسمي لـ"الفيلسوف" بمطار القاهرة الدولي، حيث كان وفد مكون من أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في استقبال مدرب "السيتي"، وقدم إليه الورود والهدايا التذكارية الفرعونية حسب بيان الوزارة المصرية.

وبعدها اصطحب عدد من المسؤولين المصريين بيب وأسرته في زيارة لمنطقة الأهرامات بمدينة الجيزة، قبل أن تُقيم هيئة التنشيط السياحي مأدبة غداء للمدرب "العالمي" بالقرب من منطقة الأهرامات، كما تواجد جوارديولا وأسرته في المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، ومن المُنتظر أن تستمر إجازة مدرب "السماوي" في مصر لمدة أسبوع، يقوم خلالها بزيارة مدينتي الأقصر وأسوان عبر رحلة نيلية، وسيكون معبد أبو سمبل الشهير في أسوان آخر محطات تلك الزيارة.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المصرية، اهتماماً كبيراً وسعادة واضحة بسبب تلك الزيارة، خاصة أن جوارديولا قدّم موسماً "خيالياً" مع فريقه، مانشستر سيتي، بعدما حصد "الثلاثية التاريخية" بفوزه بألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، بجانب تحقيقه "الثلاثية المتتالية" في "البريميرليج"، وهو حدث نادر في تاريخ الكرة الإنجليزية، وخلال السنوات الماضية، زادت شعبية مانشستر سيتي في مصر بصورة كبيرة جداً، بسبب إنجازات الفريق وأسلوب الكرة الممتع الذي يُقدّمه تحت قيادة بيب، وبفضل الطفرة "الهائلة" التي يعيشها "السيتي" تحت الرعاية الإماراتية، منذ استحواذ مجموعة "سيتي أبوظبي" العالمية على النادي قبل 15 عاماً.

وأعرب العديد من نشطاء مواقع التواصل وحسابات المواقع الرسمية عن تقديرهم الكبير لمدرب مانشستر سيتي، الذي يراه الملايين حول العالم أفضل مدرب لكرة القدم في الحقبة الحديثة، وربط أغلبهم بين إنجاز جوارديولا مع مانشستر سيتي وبين اختياره زيارة مصر ضمن برنامج عطلته الصيفية، حيث لم يكن غريباً أن يتواجد "صانع التاريخ" الكروي مع برشلونة والسيتي في أرض الحضارة الفرعونية العريقة، كما أبدت بعض الحسابات الأفريقية سعادتها بزيارة المدرب العالمي لإحدى دول "القارة السمراء".