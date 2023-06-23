نيفيز يودع «ذكريات الذئاب» للانضمام إلى الهلال

الرياض(رويترز)

أعلن الهلال عن ضم البرتغالي روبن نيفيز لاعب وولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي، لمدة ثلاثة مواسم، ليواصل دوري المحترفين السعودي لكرة القدم جذب أسماء لامعة من أوروبا.

ونشر الهلال فيديو عبر حسابه بتويتر للترحيب بنيفيز، الذي ارتدى قميصه الأزرق بعد توقيع العقد في باريس، وعلق النادي "من معقل الذئاب إلى كبير آسيا".

ولم يكشف الناديان عن تفاصيل التعاقد، لكن وولفرهامبتون ذكر أن اللاعب البالغ عمره 26 عاماً انتقل للهلال مقابل صفقة قياسية للنادي الإنجليزي، وتكهنت وسائل إعلام بأن قيمتها 55 مليون يورو.

وودع نيفيز وولفرهامبتون باكياً في فيديو نشره النادي الإنجليزي قبل دقائق من إعلان الهلال.

وقال نيفيز مستعرضاً مسيرته مع الذئاب "ستة مواسم، 253 مباراة، لقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، خمسة أعوام في الدوري الممتاز، الوصول لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مغامرة أوروبية وانتصارات ضخمة، 30 هدفاً و13 تمريرة حاسمة وآلاف الذكريات التي ستدوم للأبد".

وأضاف: "جزيل الشكر لكل فرد عملت معه في النادي ولكل اللاعبين الذين زاملتهم خلال ست سنوات، أنتم أصدقاء العمر، افتخر بحمل شارة القيادة في عامي الأخير".

وكان يتبقى عام في عقد نيفيز الذي اقترن اسمه سابقاً بالانتقال لبرشلونة في الموسم المقبل.

وانضم نيفيز، الذي شارك مع البرتغال في كأس العالم 2022 بقطر وخاض 40 مباراة دولية، إلى ولفرهامبتون في 2017 من بورتو وشارك في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المنصرم.

وحاول الهلال، الذي بلغ نهائي كأس العالم للأندية، التعاقد مع ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لكن النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم انضم إلى إنتر ميامي الأميركي.

وأصبح الدوري السعودي جاذباً لنجوم كبار، حيث انضم كريستيانو رونالدو للنصر في نهاية العام الماضي، كما تعاقد مؤخراً نادي الاتحاد بطل السعودية مع كريم بنزيمة هداف ريال مدريد السابق، ومواطنه لاعب الوسط نجولو كانتي، الفائز بكأس العالم مع فرنسا، من تشيلسي.

وتشير تكهنات صحفية إلى قرب انتقال السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي إلى الهلال، كما يحاول النادي ضم برناردو سيلفا لاعب وسط البرتغال ومانشستر سيتي، ضمن جهود إعادة بناء تشكيلته بعد خسارة لقب الدوري المحلي ونهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي.

ولم يعين الهلال مدرباً حتى الآن لخلافة الأرجنتيني رامون دياز.