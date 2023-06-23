دورينا يحتاج 11 نقطة للحفاظ على مقعد ونصف مقعد في «النخبة»

معتز الشامي (دبي)

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجدل حول آلية توزيع مباريات الدور التمهيدي للنسخة الاستثنائية الجديدة من دوري أبطال آسيا التي ستنطلق بالتوازي مع توقيت الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، وتحديداً للفترة من أغسطس 2023 حتى مايو 2024.

وحدد الاتحاد القاري 3 مراحل للتصفيات المؤهلة لدور المجموعات للبطولة، تبدأ بالمرحلة الأولى 8 أغسطس، ويتأهل الفائز لمباريات المرحلة الثانية التي تنتظر فيها أنديتنا، وتحديداً، الشارقة وشباب الأهلي، وستكون يوم 15 من الشهر نفسه، ويتأهل الفائز للمرحلة النهائية المؤهلة لدور المجموعات والتي ستكون 22 أغسطس المقبل.

ويلتقي شباب الأهلي دبي مع ضيفه الوحدات الأردني، ويتأهل الفائز لمقابلة النصر السعودي يوم 22 أغسطس، بينما يلتقي الشارقة مع ضيفه باشوندارا كينجز من بنجلادش، ويتأهل الفائز لمقابلة تراكتور الإيراني.

وستنطلق البطولة بدور المجموعات يومي 18 و19 سبتمبر المقبل، والتي تأهل إليها العين مباشرة، بينما ستقام قرعة البطولة 24 أغسطس المقبل لتسكين الفرق المشاركة في المجموعات.

على الجانب الآخر، حل دورينا في التصنيف الآسيوي بالترتيب السادس قارياً والرابع على الغرب بـ 64.129 نقطة، وفي آخر تصنيف حصل دورينا على مقعد مباشر في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ونصف مقعد في الدور التمهيدي للبطولة ذاتها التي ستنطلق في موسم 2024-2025 بمشاركة أفضل 24 فريقاً بالقارة، وستصل مجموع جوائزها المالية لما يتخطى حاجز الـ 100 مليون دولار، بينما حصل دورينا على مقعد واحد مباشر فقط في دوري أبطال آسيا الفئة الثانية أو «B»، وتشير المتابعات إلى أن دورينا سيحتاج لزيادة نقاط مشاركته في النسخة الجديدة من دوري الأبطال التي ستنطلق أغسطس المقبل بالدور التمهيدي، بما يتخطى 11 نقطة من أجل الحفاظ على عدد مقاعده الحالية في بطولة النخبة والأبطال B، أو 13 نقطة لزيادة عدد مقاعده، علماً بأن أنديتنا حصدت في نسخة 2022، 8 نقاط فقط، ما يعني ضرورة وصول نادٍ واحد على الأقل لنصف نهائي النسخة الجديدة، للتقدم في التصنيف القاري للترتيب الخامس والثالث على الغرب.

على الجانب الآخر، رفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قيمة الإنفاقات المالية على دوري الأبطال بنسبة 1.5 مليون دولار إضافية، سيتم توزيعها عبر زيادة مقابل مكافأة الفوز بالمباريات، بالإضافة إلى زيادة نسبة التنقلات والإقامة التي يتم توزيعها على الفرق الزائرة المشاركة بالبطولة بداية من دور المجموعات.