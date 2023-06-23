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دبا الحصن يجدد عقود 7 لاعبين

دبا الحصن يجدد عقود 7 لاعبين
24 يونيو 2023 00:55

فيصل النقبي (دبا الحصن) 

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أعلنت إدارة دبا الحصن تجديد عقود 7 من لاعبيها المهمين في الفريق الأول، وذلك من أجل دعم الاستقرار الفني والحفاظ على بنية الفريق الأساسية استعداداً لدوري الأولى القادم.
واللاعبون هم: أحمد الظهوري وأحمد الضنحاني وأحمد المطوع والحارس سهيل الشامسي وحسن الشاعر وموريس ماركوس وجاسم النقبي، وجواو فيتور.
وكانت الإدارة قد أعلنت في وقت سابق، التعاقد مع المهاجم شوكوبوكا اونه، ليمثل خط هجوم الفريق، وهو من اللاعبين الجيدين، ولعب سابقاً للعروبة وللنصر، ويمثل إضافة حقيقية لطموحات الحصناوية.

دبا الحصن
نادي دبا الحصن
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