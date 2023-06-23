استقلال «أوضاع وانتقالات اللاعبين» عن اتحاد الكرة

دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد الكرة تحويل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين برئاسة هشام الزرعوني، عضو مجلس الإدارة، إلى لجنة مستقلة، مثل اللجان القضائية «الانضباط والاستئناف»، وإعادة تشكيلها من جديد، برئاسة عائشة الطنيجي المحامية، على أن تضم متخصصين في القانون واللوائح الرياضية، ولاعبين سابقين. وتشير المتابعات إلى أن الاتحاد واكب تعميم الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي وجه بضرورة عزل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، واعتبارها لجنة مستقلة بالكامل، دون أن يترأسها أي من أعضاء مجالس الإدارات للاتحادات الوطنية.

وقالت المصادر إن التعديل الجديد، سيكون بشكل مؤقت لحين ترشيح أسماء تتولى رئاسة اللجنة واعتمادها من قبل العمومية بشكل دائم لمدة 4 سنوات.

وعلى الجانب الآخر، تتجه النية لدى الاتحاد لإقامة الجمعية العمومية الانتخابية، منتصف سبتمبر المقبل، وذلك للحصول على وقت كافٍ، لتعديل بعض اللوائح لمختلف اللجان، حيث دعت بعض لجان الاتحاد، ممثلي الأندية لمناقشة تعديلات اللوائح والقوانين.