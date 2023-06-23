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الحمادي يشارك في تحكيم مونديال الشطرنج

الحمادي يشارك في تحكيم مونديال الشطرنج
24 يونيو 2023 00:55

دبي (الاتحاد)

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اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، الحكم الدولي الإماراتي فيصل الحمادي، للمشاركة في تحكيم بطولة كأس العالم التي ستقام في باكو عاصمة أذربيجان، خلال الفترة من 29 يوليو إلى 25 أغسطس المقبلين.
ويأتي اختيار الحمادي بعد سلسلة من النجاحات التي حققها خلال إدارة العديد من البطولات العالمية، حيث شارك في تحكيم الأولمبياد العالمي للشطرنج 3 مرات، عام 2014 بالنرويج و2016 في باكو و2018 في باتومي بجورجيا، بالإضافة إلى التحكيم في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف في ألماتي بكازاخستان، العام الماضي، كما شارك في عدد كبير من البطولات القارية والعربية والدولية. 
وأكد الحمادي أن المشاركة في تحكيم بطولات العالم، يعد إنجازاً رياضياً، لا يقل عن إنجاز أي لاعب يحقق ميدالية في أية بطولة، لأننا جميعاً نحمل علم الدولة في هذه المحافل الخارجية، وقال: «سبق أن تم تكريمي في حفل الرياضيين 2014، بعد المشاركة في بطولة آسيا كنائب رئيس الحكام في البطولة الآسيوية وأولمبياد الشطرنج في ألماتي». 
ووجَّه الحمادي الشكر إلى اتحاد الشطرنج ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج على الدعم الكبير، قائلاً: «سمعة التحكيم الإماراتي عالمية، ويكفي أن الدعوات لإدارة البطولات تصلنا دون أن نتقدم لها، وأصبح لنا مكانة بين حكام العالم». 

الاتحاد الدولي للشطرنج
مونديال الشطرنج
بطولة العالم للشطرنج
كأس العالم للشطرنج
فيصل الحمادي
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