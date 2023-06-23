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اختتام بطولة الرماية للمؤسسات الحكومية في الذيد

اختتام بطولة الرماية للمؤسسات الحكومية في الذيد
24 يونيو 2023 00:54

الذيد (الاتحاد) 

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فاز سامح إبراهيم من دائرة الخدمات الاجتماعية بلقب البطولة الخامسة للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية المخصصة للرماية التي اختتمت مساء أمس الأول، في نادي الذيد، بمشاركة 120 لاعباً من 23 جهة حكومية، والتي نظمها نادي موظفي حكومة الشارقة تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، وحل في المركز الثاني لفئة الرجال خالد العبدولي من دائرة الخدمات الاجتماعية، وجاء ثالثاً ماجد عبيد الشامسي من بلدية مدينة الحمرية، وحل في المركز الرابع نسيم أحمد من مصرف الشارقة الإسلامي، وجاء خامساً براشانث موثجوبا من مصرف الشارقة الإسلامي.
وفي فئة السيدات، فازت آمنة الدرمكي بالمركز الأول من دائرة الخدمات الاجتماعية، وجاءت آمنة إبراهيم الزرعوني في المركز الثاني من دائرة التنمية الاقتصادية.
وأشاد سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، بنجاح البطولة التي تعزز من معطيات الرياضة في ظل حرص نادي موظفي حكومة الشارقة على تنمية شراكته مع نادي الذيد، وتنظيم تلك البطولة الناجحة في الرماية.

بطولة الرماية
الذيد
نادي موظفي حكومة الشارقة
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