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الرياضي

بادوسا تستعد لبطولة ويمبلدون من دبي

باولا بادوسا
24 يونيو 2023 00:55

دبي (وام)

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تدشين مستشفى جديد للرعاية الصحية في دبي

تختتم لاعبة التنس الإسبانية باولا بادوسا، المصنفة الثانية على العالم سابقاً، مرحلة تأهيلها الطبي في مركز الفيفا بدبي، استعداداً للمشاركة في بطولة إنجلترا المفتوحة ويمبلدون، ثالث بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم الحالي.
وكانت بادوسا «25 عاماً» غابت عن المشاركة في البطولات خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة في العمود الفقري، ليتراجع تصنيفها إلى المركز 33 عالمياً، ولكنها أكملت 3 أسابيع من التأهيل حتى الآن في مركز فيفا دبي، وخضعت لاختبارات طبية ولياقية دقيقة، تمهيداً للعودة إلى الملاعب من خلال بطولة ويمبلدون.
وأشادت بادوسا بالرعاية الصحية التي تلقتها في مركز فيفا الطبي في دبي، حيث يمتلك المركز الدولي أحدث التجهيزات والتكنولوجيا المستخدمة في علاج وتأهيل الرياضيين، ويعد مقصداً لعلاج أشهر نجوم الرياضة في العالم، ويساهم في تقديم خدمات علاجية متطورة.
وقالت: «تظل دبي دائماً وجهتي الأولى للعلاج والتدريب والاستعداد لمواصلة المسيرة الاحترافية في بطولات التنس».
وتتوجه الإسبانية بادوسا إلى إنجلترا خلال الأيام القليلة المقبلة، لتبدأ تدريباتها على ملاعب التنس العشبية استعداداً لبطولة ويمبلدون، المقررة من 3 إلى 16 يوليو المقبل.

دبي
بطولة ويمبلدون
ويمبلدون
بطولة ويمبلدون للتنس
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