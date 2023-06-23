سلتا فيجو يستعين بالمخضرم بينيتيز

برشلونة (أ ف ب)

أعلن نادي سلتا فيجو الإسباني، تعيين المخضرم رافايل بينيتيز مدرباً له في الموسم المقبل بعقد لثلاثة أعوام.

ويحل مدرب ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين وريال مدريد السابق بدلاً من البرتغالي كارلوس كارفاليال، الذي رحل باتفاق متبادل في وقت سابق من الشهر، بعد أن ساهم في بقاء الفريق في دوري الأضواء.

وقال النادي الذي سيحتفل الموسم المقبل بالذكرى المئوية لتأسيسه، إنه توصل إلى اتفاق مع ابن الـ63 عامًا الذي سيوقع على العقد في يوليو.

جاء في بيان: «الموسم المئوي هو حدث فريد ولا يُنسى لجماهير سلتا، وسيكون لديه قائد رائع في غرفة تبديل الملابس».

أضاف: «توصل سلتا إلى اتفاق مبدئي مع رافا بينيتيز كي يقود المدرب المولود في مدريد الفريق في هذا العام المميز وموسمين إضافيين».

قاد بينيتيز ليفربول إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2005 وفالنسيا إلى لقب الدوري الإسباني مرتين في 2002 و2004 وتشيلسي إلى التتويج بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» 2013.

خاض آخر مهام تدريبية في إيفرتون الإنجليزي قبل أن يقال مطلع 2022، كما أشرف أيضًا على عدة أندية بينها إنتر ميلان ونابولي في إيطاليا.