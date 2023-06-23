منتخب الجودو يغازل منصة «منغوليا جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

تأهل نارمند بيان، لاعب منتخبنا للجودو، وزميلته بشيرات، إلى الدور النهائي لبطولة أولان باتار جراند سلام، المقامة بصالة السهوب أرينا بالعاصمة المنغولية أولان باتار، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تختتم غداً، ضمن بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى، حيث تخطى لاعبنا نارمند، البريطاني ألكسندر شورت في المباراة الأولى في الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كجم بكل جدارة وبالقاضية الفنية.

وواصل تفوقه في تصفيات وزن تحت 66 كجم متخطياً أن بأول بطل كوريا الجنوبية الفائز بفضية بطولة العالم «الدوحة 2023»، وفضية بطولة باريس جراند سلام 2022، وبرونزية بطولة طشقند العالمية للكبار، ليواجه صاحب الأرض والجمهور المنغولي جون إيردين في صدارة المجموعة (دي) المؤهلة لمرحلة المجموعات، لينجح مجدداً في تخطي منافسه، ليبلغ الدور النهائي لمرحلة الميداليات والتتويج، والتي جرت مبارياتها في الفترة المسائية أمس.

وتفوقت بشيرات، لاعبة منتخبنا، على بطلة كوريا الجنوبية سيون جانج في منافسات وزن تحت 52، لتصعد لمواجهة صاحبة الأرض والجمهور المنغولية تسيرينتو في المرحلة الثانية، لتؤكد جدارتها بفوز مستحق، إلا أنها خسرت نتيجة خطأ تكتيكي أمام بطلة فرنسا بشارد أماندين الحائزة ذهبية بطولة أنطاليا جراند سلام في 2023، لتنتقل بشيرات للعب في ملحق الوزن أمام المنغولية تربيش آريون، وتعاود الفوز الذي أهلها للقاء بطلة أوزبكستان كيلديوروفا في ملحق التأهل للمربع الذهبي الذي أقيم مساء أمس. ونجحت لاعبتنا باتسو التان من التفوق على الألمانية سيجا بلهاوس في تمهيدي منافسات وزن تحت 57 كجم، لتواصل تفوقها متخطية البريطانية ويلسون مالين، لكنها خسرت أمام الكندية المصنفة الأولى للوزن كريستا ديغوتشي، لتنتقل إلى ملحق الوزن بمواجهة نارية أمام البرتغالية تلما مونتيرو، لتخسر اللقاء في الدور قبل النهائي لملحق التأهل للمربع الذهبي نتيجة الإصابة.

ويختتم منتخبنا الأول للجودو مشاركته في بطولة منغوليا اليوم عندما يلعب لاعبنا أرام جور جوري مع اللاعب بيجازي أيان «كازاخستان» ضمن منافسات وزن تحت 90 كجم لفئة الوزن الثقيل، وذلك مع بداية السباق الحقيقي للتأهل الأولمبي «باريس 2024»، حيث يتم احتساب نقاط قائمة الترتيب الآن بنسبة 100%، بينما سيتم تخفيض نقاط العام المنتهي بنسبة 50% حسب لائحة الاتحاد الدولي للجودو.