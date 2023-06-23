السبت 24 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخب الجودو يغازل منصة «منغوليا جراند سلام»

منتخب الجودو يغازل منصة «منغوليا جراند سلام»
24 يونيو 2023 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الجودو» يقترب من سباق التأهل إلى الألعاب الأولمبية
3 مباريات لـ«الجودو» في افتتاح «أولان باتار جراند سلام»

تأهل نارمند بيان، لاعب منتخبنا للجودو، وزميلته بشيرات، إلى الدور النهائي لبطولة أولان باتار جراند سلام، المقامة بصالة السهوب أرينا بالعاصمة المنغولية أولان باتار، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تختتم غداً، ضمن بطولات الاتحاد الدولي للجودو الأربع الكبرى، حيث تخطى لاعبنا نارمند، البريطاني ألكسندر شورت في المباراة الأولى في الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كجم بكل جدارة وبالقاضية الفنية. 
وواصل تفوقه في تصفيات وزن تحت 66 كجم متخطياً أن بأول بطل كوريا الجنوبية الفائز بفضية بطولة العالم «الدوحة 2023»، وفضية بطولة باريس جراند سلام 2022، وبرونزية بطولة طشقند العالمية للكبار، ليواجه صاحب الأرض والجمهور المنغولي جون إيردين في صدارة المجموعة (دي) المؤهلة لمرحلة المجموعات، لينجح مجدداً في تخطي منافسه، ليبلغ الدور النهائي لمرحلة الميداليات والتتويج، والتي جرت مبارياتها في الفترة المسائية أمس.
وتفوقت بشيرات، لاعبة منتخبنا، على بطلة كوريا الجنوبية سيون جانج في منافسات وزن تحت 52، لتصعد لمواجهة صاحبة الأرض والجمهور المنغولية تسيرينتو في المرحلة الثانية، لتؤكد جدارتها بفوز مستحق، إلا أنها خسرت نتيجة خطأ تكتيكي أمام بطلة فرنسا بشارد أماندين الحائزة ذهبية بطولة أنطاليا جراند سلام في 2023، لتنتقل بشيرات للعب في ملحق الوزن أمام المنغولية تربيش آريون، وتعاود الفوز الذي أهلها للقاء بطلة أوزبكستان كيلديوروفا في ملحق التأهل للمربع الذهبي الذي أقيم مساء أمس.  ونجحت لاعبتنا باتسو التان من التفوق على الألمانية سيجا بلهاوس في تمهيدي منافسات وزن تحت 57 كجم، لتواصل تفوقها متخطية البريطانية ويلسون مالين، لكنها خسرت أمام الكندية المصنفة الأولى للوزن كريستا ديغوتشي، لتنتقل إلى ملحق الوزن بمواجهة نارية أمام البرتغالية تلما مونتيرو، لتخسر اللقاء في الدور قبل النهائي لملحق التأهل للمربع الذهبي نتيجة الإصابة.
ويختتم منتخبنا الأول للجودو مشاركته في بطولة منغوليا اليوم عندما يلعب لاعبنا أرام جور جوري مع اللاعب بيجازي أيان «كازاخستان» ضمن منافسات وزن تحت 90 كجم لفئة الوزن الثقيل، وذلك مع بداية السباق الحقيقي للتأهل الأولمبي «باريس 2024»، حيث يتم احتساب نقاط قائمة الترتيب الآن بنسبة 100%، بينما سيتم تخفيض نقاط العام المنتهي بنسبة 50% حسب لائحة الاتحاد الدولي للجودو.

منتخب الجودو
الجودو
منغوليا
الاتحاد الدولي للجودو
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد في روسيا
اليوم 21:53
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
بيلاروسيا تتوسط لوقف تمرد «فاغنر» في روسيا
اليوم 21:44
قوات أمن روسية تنتشر في العاصمة موسكو
عربي ودولي
بايدن يبحث الوضع في روسيا مع قادة دول غربية
اليوم 21:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©