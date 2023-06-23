5000 دقيقة لعب ناقصة لمنتخبنا الأولمبي !

سلطان آل علي (دبي)

انتهت بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية قبل أيامٍ قليلة بتتويج منتخب العراق باللقب على حساب منتخب إيران في المباراة النهائية التي امتدت لركلات الترجيح. وحفلت المباراة بمستوى عالٍ من الندية والتحدي، وكانت الخبرة العامل المشترك بين المنتخبين، فضل عن الممارسة الكافية في المستوى العالي للّعبة.وبالنظر إلى تشكيلتي منتخبي العراق وإيران الأساسيتين في النهائي، والتعمق في أرقام كل لاعب من ناحية المشاركة مع الفريق الأول، فسنجد أنّ المعدل العالي كان أحد أسباب وجود المنتخبين في النهائي.

ويتصدر لاعبو منتخب إيران البطولة من ناحية إجمالي دقائق المشاركة مع الفريق الأول في دورياتهم، حيث شارك اللاعبون الـ11 الأساسيون بمجموع 12924 دقيقة بالموسم المنصرم في الدوري الإيراني، وذلك بمعدل 1175 دقيقة لكل لاعب أو ما يوازي 13 مباراة كاملة.

ويعد لاعب الوسط الهجومي محمد حسين إسلامي أكثر اللاعبين مشاركة، حيث خاض 2355 دقيقة في الدوري بـ 29 مباراة خلال 30 جولة مع نادي ذوب آهن، وتوزع اللاعبون الـ 11 على 9 أندية مختلفة في الدوري، في حين أن سباهان أصفهان ونفط مسجد سليمان يمتلكان لاعبين لكل فريق في القائمة الأساسية. ويبلغ معدل الأعمار للمنتخب الإيراني 21.1 عام.وتأتي تشكيلة المنتخب العراقي في النهائي بالمركز الثاني بمجموع الدقائق (9 لاعبين فقط) الذي يصل إلى 12275 دقيقة. ولكنه الأول في المعدل بـ 1364 دقيقة لكل لاعب أو ما يوازي 15 مباراة كاملة.

ويملك منتخب العراق الشاب 3 لاعبين محترفين في أوروبا وهم الحارس كميل سعد مع نادي رد ستار زيوريخ بالدرجة الخامسة في سويسرا والذي خاض 3 مباريات هذا الموسم في الدوري مع فريقه، إضافةً إلى لاعبين اثنين لا تتوافر المعلومات حول مشاركاتهما، هما قلب الدفاع يوسف الإمام الذي يملك عقداً مع مالمو السويدي ويلعب مع أولمبيك السويدي معاراً، والجناح الأيسر بلند حسن الذي يلعب مع رديف غرافشاب الهولندي. وقد كان أحد اللاعبين محترفاً في الإمارات وهو لاعب الوسط منتظر محمد مع نادي التعاون بالدرجة الأولى، حيث شارك في 14 مباراة من أصل 16 في الدور الأول قبل أن ينتقل إلى النفط العراقي.

ويعد اللاعبون العراقيون الأكثر ممارسة وحضوراً في المستوى العالي، حيث إنهم يملكون معدلات عالية جداً للاعبين لا تتجاوز أعمارهم الـ 22 عاماً. ويبلغ معدل أعمار التشكيلة النهائية 20.9 عام.

وإذا أردنا المقارنة مع تشكيلة منتخب الإمارات الأساسية في آخر مباراة أمام العراق، فسنجد أنّ فارق الخبرة والممارسة هو 5000 دقيقة لعب تقريباً بيننا وبين المنتخبين العراقي والإيراني في مجموع دقائق المشاركة بالمستوى العالي!.

وبلغ مجمل دقائق لاعبينا في دوري أدنوك للمحترفين 7943 دقيقة فقط، بمعدل 722 دقيقة لكل لاعب أو ما يوازي 8 مباريات كاملة. ويقترب معدل مشاركة اللاعب العراقي من أن يكون ضعف الإماراتي في معدل الدقائق والمباريات، في حين أن منتخب إيران يملك مجموع دقائق مشاركة أعلى من منتخب الإمارات بـ 4981 دقيقة!! ويبلغ معدل أعمار منتخب الإمارات 21 عاماً كذلك متقارباً مع المنتخبين.