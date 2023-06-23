أميركا تستضيف «مونديال الأندية 2025»

القاهرة (د ب أ)

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إسناد تنظيم النسخة الجديدة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام بمشاركة 32 نادياً إلي الولايات المتحدة الأميركية.

وقال فيفا عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، إنه قرر بالإجماع استضافة الولايات المتحدة الأميركية للنسخة الجديدة والموسّعة من بطولة كأس العالم للأندية المزمع إقامتها في عام 2025.

وأضاف: "أخذت عملية اختيار البلد المضيف متطلبات البنية التحتية والخدمات بعين الاعتبار، بالإضافة إلى مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة للبطولة، واستند هذا القرار إلى مكانة الولايات المتحدة الأميركية كرائد في تنظيم الفعاليات الدولية، كما أنه سيسهم في تعزيز التآزر من أجل إنجاح بطولة كأس العالم 2026، وهذا ما سيدعم البطولتين في آن واحد ويُعزز تطوير كرة القدم في منطقة أميركا الشمالية، وفي خطوة قادمة".

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا: "ستكون بطولة كأس العالم للأندية 2025 ذروة أحداث نخبة أندية كرة القدم المحترفة، وبتوفر البنية التحتية المطلوبة والاهتمام المحلي الهائل، تُعتبر الولايات المتحدة الأميركية المضيف المثالي لهذه البطولة العالمية في حلتها الجديدة".

وأضاف: "بعد تأكد تأهل بعض أفضل الأندية في العالم، سيأتي المشجعون في غضون عامين من كل قارة إلى الولايات المتحدة الأميركية مدججين بشغف اللعبة وحماسها ليشهدوا هذا الإنجاز المميز الذي سيسهم في جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق".

وسبق لفيفا أن أوضح كيفية توزيع مقاعد القارات في البطولة الجديدة، وكذلك أهم مبادئ المشاركة والتأهل إليها.