«الفرسان» يجدد عقد ماجد ناصر وطارق أحمد

مراد المصري (دبي)

يستمر ماجد ناصر، قائد شباب الأهلي، في صفوف الفريق الموسم المقبل، بعد الاتفاق على تمديد عقده لمدة موسم جديد، وذلك بعدما أثبت «قلب الأسد» جدارته خلال الموسم الماضي، بوجوده المؤثر نحو حصد لقب دوري أدنوك للمحترفين.

وأتم ماجد ناصر عامه الـ 39، وأثبت أنه لا يزال قادراً على العطاء، وهو الذي تحامل على إصابته في توقيت مهم أواخر الموسم الماضي، من أجل المشاركة في المباريات الحاسمة، والمساهمة في حصد لقب دوري أدوري أدنوك للمحترفين.

وانطلق ماجد ناصر في مسيرته بصفوف نادي الفجيرة، حيث برز كحارس واعد في موسم 2004-2005، قبل أن ينضم إلى الوصل، حيث استمر هناك بين عامي 2005 و2012، ثم انضم إلى شباب الأهلي، وما زال يدافع عن ألوان الفريق، كما أنه يمتلك مسيرة حافلة في صفوف منتخبنا الوطني بمشاركته في 72 مباراة دولية.

كما توصل شباب الأهلي لاتفاق مع طارق أحمد من أجل تمديد عقده لموسم جديد أيضاً، وهو الذي عاد للعب في صفوف الفريق خلال الشتاء الماضي، بعد رحلة طويلة في صفوف النصر، ليتوج بلقب الدوري مع «الفرسان».

على صعيد آخر، من المقرر أن يتجمع فريق شباب الأهلي عقب نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث سيكون التجمع الأول في دبي، تمهيداً لإقامة المعسكر الخارجي الذي ستتضح ملامحه بالكامل خلال الأيام المقبلة.