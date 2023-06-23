بالعربي يقترب من الشارقة

رضا سليم (دبي)

اقترب التونسي فراس بالعربي من الانتقال إلى صفوف الشارقة في الموسم الجديد، حيث دخلت المفاوضات مع إدارة نادي عجمان واللاعب المنضم حالياً لمنتخب بلاده مراحلها الأخيرة، ليكون من المنتظر الإعلان عن تفاصيل الصفقة خلال الفترة المقبلة.

ويعد بالعربي من اللاعبين المميزين الذين قدموا موسماً مميزاً مع «البرتقالي»، وأحد الأوراق الرابحة التي اعتمد عليها الصربي جوران مدرب الفريق السابق في كل المباريات، باعتباره العقل المفكر وصاحب مهارات عالية، وتحركاته مؤثرة ولمساته ساحرة، ما جعله أحد المساهمين البارزين في حصيلة الفريق التهديفية، حيث سجل فراس مع الفريق في الموسم الماضي 12 هدفاً متساوياً مع المغربي وليد أزارو خلال 2300 دقيقة، وهو رصيده نفسه في العام قبل الماضي، حيث أحرز 12 هدفاً في 2250 دقيقة.

ويعد بالعربي الراحل الثالث من قلعة البرتقالي رغم ارتباطه بعقد ممتد حتى نهاية الموسم المقبل، حيث سبقه المدافع السلوفيني ميرال الذي انتهى عقده بعدما لعب لموسمين، والصربي جوران تيفجوديتش مدرب الفريق الذي انتقل للنصر بعد فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

وتبحث إدارة النادي عن صفقات جديدة لدعم الفريق، حيث يوجد في الفريق على مستوى الأجانب المغربي وليد أزارو والبحريني علي مدن والكونغولي بريستيج مبونجو والمدافع التونسي الجديد نادر الغندري، فيما تسعى إدارة النادي لتعويض رحيل بالعربي ببديل مناسب، لاستكمال القائمة بجانب صفقات جديدة على مستوى المقيمين بعد التجديد مع المغربي عصام فايز حتى 2027.

من ناحية أخرى، يدشن الفريق بداية الإعداد مع مدربه الجديد البرازيلي زاناردي يوم 5 يوليو المقبل، على أن تتجه بعثة الفريق إلى ألمانيا يوم 15 يوليو في معسكر خارجي لمدة 18 يوماً، يخوض خلاله الفريق 4 مباريات مع فرق ألمانية وعربية، قبل العودة إلى البلاد يوم 3 أغسطس المقبل وبدء المرحلة الأخيرة بملعب راشد بن سعيد، مع خوض مباراة واحدة قبل تدشين مشوار الفريق في دوري أدنوك للمحترفين أمام شباب الأهلي في الجولة الأولى.

وأكد محمد حسين كزوة، مدير الفريق، أن قرعة الدوري مناسبة جداً للفريق رغم مواجهة شباب الأهلي البطل في الجولة الأولى، مؤكداً أن مستويات الفرق في بداية الموسم تكون متقاربة، مؤكداً أن الفريق سيخوض مباراتين ثم يدخل في التوقف الدولي، وهو ما يجعلنا نخطط للخروج بأفضل النتائج خلال أول جولتين.

وأضاف: «وبشكل عام، جدول الفريق متوازن، الأهم أن نجهز الفريق للموسم بشكل جيد، خاصة أن عجمان قدم مستويات متميزة في الموسم الماضي، خاصة مع الكبار».