البرتغالي يوري «نصراوي» في التجربة الخليجية الأولى

علي معالي (دبي)

أعلنت شركة نادي النصر لكرة القدم، التعاقد رسمياً مع البرتغالي يوري خوسيه بيكانكو ميديروس، والمعروف بـ «يوري ميديروس» في واحدة من الصفقات المهمة للعميد قبل انطلاق الموسم الجديد 2023- 2024، مقابل 3 ملايين يورو.

وجاء الإعلان عن الصفقة من جانب الناديين في توقيت واحد على وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتحديداً في الثانية ظهراً بتوقيت دبي.

ويأتي التعاقد مع اللاعب البرتغالي الذي يجيد اللعب كجناح ويمتاز بالسرعة والتمرير والتسديد، في إطار رغبة النادي في تدعيم هجوم الفريق استعداداً للموسم الجديد، وهي أول تجربة للاعب في منطقة الخليج.

وكانت بداية يوري عبر فريق الشباب بنادي سبورتنج لشبونة في 2005، وكان عمره 11 عاماً، بينما كان ظهوره الأول كمحترف في 11 أغسطس 2012، وتمت إعارته إلى نادي إف سي أروكا البرتغالي في يناير 2015.

فيما ظهر يوري ميديروس لأول مرة مع الفريق الأول بسبورتنج في 15 أغسطس 2017، حيث لعب الدقائق الأخيرة أمام ستيوا بوخارست الروماني.

وفي 25 يناير 2018، انتقل إلى نادي جنوا الإيطالي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2019، مع إتاحة الفرصة للنادي الإيطالي لجعل الانتقال دائماً مقابل 10 ملايين يورو، وظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي 5 فبراير، حيث لعب 25 دقيقة في الفوز 2−1 خارج الأرض على لاتسيو، حيث سجل هدفه الأول لفريقه الجديد.

في 3 فبراير 2019 انتقل إلى فريق ليجيا وارسو البولندي على سبيل الإعارة، قبل الانتقال في يوليو من العام نفسه للدوري الألماني عبر فريق نورمبرج في صفقة مدتها أربع سنوات، لكنه عاد بعد عام إلى البرتغال مع فريق براجا لمدة عام، وفي 29 يناير 2021، عانى ميديروس من التواء حاد في الركبة اليسرى ليبتعد عن الملاعب لمدة ستة أشهر.

شارك ميديروس في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً مع منتخب بلاده في عام 2015، كما تم اختياره لتمثيل المنتخب البرتغالي الأولمبي في مباراة ودية 4-0 على المكسيك في 28 مارس 2016.

وكان لهذا اللاعب تجربة احترافية عاد بعدها لفريق سبورتنج براجا، ووقتها قال اللاعب منذ عامين: «الآن عدت إلى البرتغال لأتطور، وأنا متأكد من أن سبورتنج براجا سيساعدني على أن أكون لاعباً أفضل وشخصاً أفضل، ومتأكد من أنني في النادي المناسب».

فاز ميديروس مع سبورتينج لشبونة بالدوري البرتغالي في موسم 2017-2018، ومع سبورتينج براجا بكأس البرتغال موسم 2020-2021، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، شارك مع سبورتينج براجا في الموسم الماضي في 30 مباراة في الدوري البرتغالي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 أهداف، وسينضم إلى الفريق في معسكره التحضيري في شهر يوليو المقبل، قبل انطلاقة منافسات الموسم الكروي الجديد.