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«الأفارقة» يفضلون العودة إلى «بدايات الطفولة»

«الأفارقة» يفضلون العودة إلى «بدايات الطفولة»
23 يونيو 2023 20:45

مراد المصري (دبي)
اختار عدد من نجوم كرة القدم المحترفين في أوروبا العودة إلى حيث كانت بدايات طفولتهم في ممارسة كرة القدم، وذلك بعدما تصدرت صور لاعبي الكاميرون زامبو أنجوسيا، لاعب نابولي، وأندري أونانا، حارس مرمى إنترميلان، وصيف بطل أوروبا، المشهد وهم يلعبان وسط الأراضي الترابية في مدينة ياوندي الكاميرونية، وهو ما ينطبق على النيجيري فيكتور أوسمين لاعب نابولي وهداف الدوري الإيطالي الذي ظهر كذلك في مسقط رأسه مع أصدقاء الطفولة.
وأكد النجوم الثلاثة أنهم لم ينسوا من أين أتوا في هذه الملاعب الترابية التي صنعت أساطير اللعبة، وعلى رأسهم روجيه ميلا وقائمة طويلة انطلقت من تلك المناطق المتواضعة نحو العالمية.
وشارك اللاعبون في مباريات مع أصدقائهم، وسط حضور جماهيري كبير واحتفالات شعبية بوجودهم بينهم.
وكان للنجوم أمثلة عديدة خلال العطلة الصيفية على الأمر نفسه، حيث تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قبل سنوات مقاطع فيديو للنجم الجزائري رياض محرز، بينما كان يلعب رفقة الأطفال في مدينة تلمسان الجزائرية خلال واحدة من العطل الصيفية.
كما ظهر الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون على أحد الشواطئ الإيطالية وهو يقوم بحراسة المرمى للأطفال، وذلك خلال قضائه إجازته الصيفية في أحد المناطق البحرية في بلاده.
وتحولت صور لاعبي الكاميرون في ياوندي، لتكون الأشهر ربما بالنظر لاختيار نجوم الدوري الإيطالي اللعب على تلك الأرضيات الصعبة التي لربما تسببت في الإصابات، لكنهم حاولوا من خلالها إيصال رسالة أنهم مهما بلغوا من نجومية، فإنهم لم ينسوا من أين جاءوا، وكيف أن هذه الملاعب الترابية المتواضعة ستبقى ملهمة للمواهب الصاعدة، للسير على خطى تحقيق الحلم نفسه.

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