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سانتوس وأنشيلوتي أبرز أحلام نيمار

سانتوس وأنشيلوتي أبرز أحلام نيمار
23 يونيو 2023 18:55

ريو دي جانيرو (أ ف ب) 
تحدث نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، عن احتمال وصول الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس «سيليساو» ورغبته في الدفاع مرة أخرى عن قميص نادي سانتوس الذي تدرج في صفوفه، خلال حدث أقامه في برايا جراندي بالقرب من سانتوس.
وفي مقابلة استمرت عشر دقائق لقناة «باندسبورتس» البرازيلية على هامش مزاد نظمته مؤسسته، تطرق مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 31 عاماً إلى غيابه عن الملاعب لفترة طويلة منذ الجراحة التي خضع لها في كاحله في 10 مارس.
قال نيمار «إنه لأمر مروع أن تُحرم من المباريات، أن تُصاب. أحب أن ألعب كثيراً، أن أكون في الملعب. عندما لا تكون هذه هي الحال أثناء مباراة، يكون الأمر صعباً بالفعل. لذا تخيلوا أن يدوم ذلك بين 4 إلى 5 أشهر! مريع. أفتقده. لقد ولدت من أجل هذا، لألعب كرة القدم».
وعندما سُئل عن الانتقادات والضغط الذي يواجهه، قال: «لم أخجل أبداً من مسؤولياتي. بل العكس هو الصحيح. ما زلت أضغط على صدري قائلاً «تفضل، يمكنك شحني».
وأضاف: «أعرف موهبتي، وأعرف ما أنا قادر عليه. كرة القدم ليست رياضة فردية. لو كان الأمر فردياً، لكنت حققت بالفعل جميع أهدافي، لكن هذه ليست هي الحال. بالنسبة للنقد خارج الملعب، فأنا أختلف أحياناً لأنه يتعلق بحياتي الشخصية وأفعل ما أريد».
وعن مستقبله القريب وإمكانية البقاء مع النادي الباريسي للموسم السابع توالياً، راوغ نيمار متجاوزاً محاوره وبدلاً من ذلك وضع نفسه في نهاية مسيرته التي يتصورها، في البرازيل «حياة اللاعب ديناميكية للغاية. من الواضح أنني أحلم باللعب مع سانتوس مرة أخرى. آمل في أن يحدث هذا. لكننا سنرى فكرة القدم عبارة عن صندوق من المفاجآت».
وضمن السياق ذاته، وعن مستقبله مع منتخب بلاده، أقرّ المهاجم صاحب 77 هدفاً في 124 مباراة دولية بأنه يود أن يكون حاضراً في مونديال 2026، بينما يتمنى أن يتولى زمام الأمور الفنية أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي، المقرر وصوله في يونيو 2024.
قال: «هي الخطة الأولى للمنتخب الوطني، يريد الرئيس (إيدنالدو رودريجيس) الاعتماد عليه ونحن، اللاعبون، نريده أيضاً. بالنسبة لي، لفيني (فينيسيوس جونيور) و(إيدر) ميليتاو... نحن نعرفه بالفعل، ونعرف عظمته. سيكون وجوده في الفريق أمراً مهماً للغاية. لكن لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن. نأمل في أن ينضم إلى المنتخب الوطني في نهاية عقده» مع النادي الملكي.
وكان الاتحاد البرازيلي للعبة أشار في وقت سابق، أنه مستعد لانتظار انتهاء عقد أنشيلوتي مع نادي العاصمة مدريد في عام 2024 للتعاقد معه للإشراف على بطل العالم خمس مرات، على أن يتولى مدرب موقت زمام المهام الفنية في هذه الفترة.

 

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