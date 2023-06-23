بطولة دبي الدولية للجو جيتسو من دون بدلة تنطلق غداً



دبي (الاتحاد)

تنطلق يوم غد بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو لفئة من دون بدلة من صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، في ظل مشاركة دولية واسعة، وحضور قوي لأبرز نجوم البساط.

وتشهد البطولة التي ينظمها الاتحاد، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP)، مشاركة مئات اللاعبين المصنفين من مختلف الأندية والأكاديميات المحلية والدولية في فئات البراعم والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد: «نحن على موعد مع فصل جديد من النجاح الذي تسطره بطولات الاتحاد، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP، وهذه المرة من نادي النصر الذي سيرحب بنخبة الأبطال الذين سيتنافسون على مدى يومين كاملين على حصد الذهب، والتقدم في التصنيف المعتمد لدى الرابطة».

ويضيف: «بطولاتنا لا تتوقف على مدار العام، وتنظيم هذه البطولة يعكس رغبتنا في إهداء محبي هذه الرياضة وأسرة الجو جيتسو بطولة فريدة من نوعها تفسح المجال لوجود الأسر والعائلات لتشجيع أطفالها الذين يتنافسون للمرة الأولى على بساط هذه البطولة، وتتيح للفئات المتنافسة الأخرى الإبقاء على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للاستحقاقات القادمة».

من جهته، يقول رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: «شهدنا إقبالاً قياسياً من قبل الأندية والأكاديميات للمشاركة في جولة دبي من البطولة بفئتي البدلة ومن دون البدلة، وأود الإشادة بجهود طاقم العمل الذي بذل جهوداً كبيرة خلف الكواليس لاستضافة آلاف اللاعبين وإنتاج بطولة بهذا المستوى المشّرف». وتقدم فاليريو بالشكر لنادي النصر على توفيره التسهيلات المطلوبة كافة لضمان أفضل تنظيم، متوقعاً أن تكون المنافسة على أشدها بين اللاعبين للظفر بـ 600 نقطة تصنيفية تعزز فرصهم في تحقيق إنجازات نوعية مع ختام الموسم.

ويقول البرازيلي ثياجو برافو (حزام أسود) من أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 الذي ينافس في فئة الأساتذة 2، وزن 77 كجم: «أتوقع أن تكون المنافسات في البطولة أقوى مما اعتدنا عليه نظراً لعامل الكفاءة والخبرة الذي يطغى على المشاركين، لا سيما أن منافسات دون البدلة تتطلب مهارات متقدمة وتركيزاً أكبر من اللاعبين، وتقنيات متقدمة من النزال الأرضي والإخضاع. أتطلع إلى تقديم أفضل أداء، والوصول إلى منصة التتويج».