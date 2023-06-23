«دراجات الإمارات» تتصدر الزمن في سلوفينيا

بوظبي (الاتحاد)

حقق تادي بوجاتشار، نجم فريق الإمارات للدراجات، عودة إيجابية للسباق بفوزه في بطولة سلوفينيا لسباق الزمن بدءاً من زجورنج جورجي إلى بوكلوجوكا (بطول 15.7 كيلومتر).

وقدم الدراج البالغ من العمر 24 عاماً الذي يستعد لسباق طواف فرنسا أداءً قوياً ليحرز وقتاً قدره 29:43 بمتوسط سرعة 31.6 كم في الساعة على الأراضي الجبلية، متفوقاً على الرقم القياسي السابق من عام 2020 بدقيقة ونصف دقيقة.

وفي تصريح له يقول بوجاكار: «جاء هذا السباق ليؤكد الحالة الجيدة، حيث عملنا بشكل جيد خلال الأشهر الماضية مع الفريق للاستعداد لهذه الأسابيع القليلة المقبلة المهمة، لذلك أنا سعيد لأننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو طواف فرنسا».