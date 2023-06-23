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ورشتان لتحديث النظم المالية والإدارية في أندية الشارقة

ورشتان لتحديث النظم المالية والإدارية في أندية الشارقة
23 يونيو 2023 15:45

 
الشارقة (الاتحاد) 
نظم مجلس الشارقة الرياضي بمقره ورشتي عمل للأندية الرياضية والتخصصية عن النظام المالي خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار سعيه لتوحيد النظم المالية والإدارية، والارتقاء بمستوى الأداء في المؤسسات والأندية الرياضية بالإمارة.
ترأس الورشتين نبيل محمد عاشور، مدير إدارة الخدمات المساندة بالمجلس، وحضور حمد البيماني، مدير قسم تقنية المعلومات، وحفصة آل علي، محاسب أول، مدير مشروع النظام المالي والإداري، وممثلي الأندية المعنية. وتم خلال الورش اطلاع الحضور على إجراءات عمل الحسابات الختامية والجرد السنوي، وتقرير الجرد السنوي وإدخال الموازنات والتحديثات التي شهدها النظام المالي والإداري وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
من جانبه، أشاد نبيل عاشور باستجابة ممثلي الأندية وتفاعلهم مع المعلومات والإجراءات الجديدة التي اشتمل عليها المشروع، وأشار إلى أن المجلس الرياضي حريص على تطوير الأنظمة بشكل عام، وتوحيد وتحديث النظم المالية والإدارية المعمول بها في أندية الإمارة، وتقديمها وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة في إطار جهودها المتواصلة الرامية إلى تطوير وتيسير الإجراءات المالية والإدارية كافة، وضمان سلامة سير إجراءات العمل. مؤكداً أن ورش العمل هي أفضل وسيلة لذلك، لسهولة التواصل وإمكانية النقاش والتدريب العملي ورصد الملاحظات والفوائد المرجوة من التحديثات المستمرة.

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