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«رباعي» للبيع!

«رباعي» للبيع!
23 يونيو 2023 13:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
يعيش ريال مدريد صيفاً ساخناً، فبعد أن تعاقد مع 4 لاعبين دفعة واحدة هم الإنجليزي جودي بيلينجهام وإبراهيم دياز العائد من إعارة من إيه سي ميلان الإيطالي، والظهير الأيسر فران جارسيا القادم من رايو فاليكانو، والمهاجم خوسيلو القادم من إسبانيول، يتأهب النادي الملكي للتخلص من 4 لاعبين بعرضهم في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهم الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي «28 عاماً» والإسبانيان ألفارو أودريوزولا «27 عاماً»، الظهير الأيمن، وخيسوس فاييخو «26 عاماً»، قلب الدفاع، ولوكاس فاسكيز، الظهير والجناح الأيمن «31 عاماً»، والذي يلعب للريال منذ كان شاباً في السادسة عشرة من عمره، وإن كان أعير موسماً واحداً في 2014، ليعود من بعده ضمن صفوف الفريق.
وكان الريال استغنى عن خدمات 4 لاعبين في نهاية الموسم الحالي 23/2022، وهم الفرنسي كريم بنزيمة الذي انتقل إلى اتحاد جدة السعودي في صفقة انتقال حر، والبلجيكي إيدين هازارد الذي تم فسخ عقده بالتراضي ويفكر في الاعتزال، والمهاجم الدومينيكاني الإسباني ماريانو دياز، والجناح الإسباني ماركو أسينسيو الذي لم يجدد الريال عقده فانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكرت إذاعة «كادينا سير» إن الريال عرض بالفعل الثلاثي «ميندي وأودريوزولا وفاييخو» للبيع في سوق الانتقالات الصيفية، كما فتح الباب أمام تلقي عروض بخصوص اللاعب الرابع فاسكيز الذي لا يلعب بانتظام، طالما كان داني كارباخال سليماً.
وقالت الإذاعة إن التفكير في بيع أودريوزولا وفاييخو ليس مفاجأة، لأن النادي يبحث بالفعل عن التخلص منهما منذ فترة ليست قصيرة، كما أن مستقبل ميندي في الفريق كان موضع شك وتكهنات عديدة ومستمرة منذ فترة، خاصة في ظل كثرة إصاباته، وانتهاء عقده مع النادي في صيف 2025.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية عديدة إن ميندي يثير اهتمام عدد غير قليل من الأندية الأوروبية منذ بضعة أشهر، ولهذا تتوقع الإذاعة أن يتلقى ريال مدريد الكثير من العروض بخصوص هذا الظهير الأيسر خلال ميركاتو هذا الصيف. ويسعى «الميرينجي» للحصول على أكبر عائد ممكن من صفقة ميندي، لتعويض المبلغ الكبير الذي دفعه لناديه السابق أوليمبيك ليون في 2019.

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