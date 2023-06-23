ريفر بليت صدارة وإبهار.. وبوكا جونيورز يواصل الانهيار

بوينس آيرس (د ب أ)

عزز فريق ريفر بليت موقعه في صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على انيستتوتو 3/ 1 بالمرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

وحقق جودوي كروز فوزاً كبيراً أمام بوكا جونيورز وتغلب عليه 4/ صفر، كما تغلب تيجري على فيليز سارسفيلد 2/ 1، بينما تعادل ريسينج كلوب مع باراكاس سنترال 1/ 1.

وتقدم أنيستتوتو بهدف في الثواني الأولى سجله سانتياغو رودريجيز، ثم حسم ريفر بليت المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها نيكولاس دي لا كروز وايجناسيو فرنانديز ولوكاس بالتران في الدقائق 34 و50 و84.

وارتفع رصيد ريفر بليت إلى 50 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه تاليريس كوردوبا صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أنيستتوتو عند 22 نقطة في المركز الحادي والعشرين.

وتغلب جودوي كروز على بوكا جونيورز بأربعة أهداف، سجلها دييجو رودريجيز وهرنان لوبيز وتاديو الليندي وتوماس كونشني، في الدقائق 17 من ضربة جزاء و39 و59 و65.

ورفع جودوي كروز رصيده بذلك إلى 32 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بوكا جونيورز عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

كذلك تغلب تيجري على فيليز سارسفيلد 2/ 1 ليرفع الأول رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر، ويتجمد رصيد سارسفيلد عند 18 نقطة في المركز الخامس والعشرين.

وسجل هدفي تيجري، آرون موليناس، وميجيل بريزويلا، لاعب سارسفيلد «بالخطأ في مرمى فريقه» بالدقيقتين 62 و88، بينما سجل إيلياس كابيرا هدف فيليز سارسفيلد في الدقيقة 64.

وأفلت باراكاس سنترال من الهزيمة أمام ريسينج كلوب وتعادل معه 1/ 1، ليرفع الأول رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع عشر مقابل 27 نقطة لريسينج كلوب في المركز الثالث عشر.

وتقدم ريسينج كلوب بهدف سجله أنيبال مورينو في الدقيقة 21، لكن فرانسيسكو ألفاريز خطف هدف التعادل لباراكاس سنترال في الدقيقة 85، وذلك رغم النقص العددي في صفوف الفريق إثر طرد نيكولاس كابرارو في الدقيقة 72.