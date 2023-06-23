فناربخشه يضم دجيكو بالمجان

إسطنبول(رويترز)

أعلن فناربخشه التركي تعاقده مع المهاجم إيدن دجيكو في صفقة انتقال مجانية من إنتر ميلان.

ووقع المهاجم البالغ عمره 37 عاماً، الذي شارك في هزيمة إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في وقت سابق هذا الشهر، عقداً لمدة عامين مع النادي الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له.

وينتهي عقد دجيكو مع إنتر يوم الجمعة المقبل.

وسجل جيكو 31 هدفاً في 101 مباراة منذ انضمامه لإنتر من روما عام 2021، وفاز بلقبين لكأس إيطاليا وكأس السوبر المحلية.

كما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني مع مانشستر سيتي وفولفسبورج، وسجل أكثر من 300 هدف في مسيرته مع الأندية.

ويحتل دجيكو صدارة هدافي منتخب البوسنة والهرسك عبر التاريخ برصيد 64 هدفاً في 129 مباراة.

وكتب دجيكو على حسابه في تطبيق إنستجرام "وداعاً للإنتر. مر عامان رائعان. لقد كانت رحلة رائعة. نحن نفترق الآن لكن شكراً على كل شيء".

واحتل فناربخشه المركز الثاني في الدوري التركي الممتاز الموسم الماضي خلف جلطة سراي البطل. وتوج الفريق باللقب آخر مرة عام 2014.