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الرياضي

سان أنتونيو يضم «موهبة الأجيال» في الدرافت

سان أنتونيو يضم «موهبة الأجيال» في الدرافت
23 يونيو 2023 11:01

نيويورك(أ ف ب) 

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استخدم سان أنتونيو سبيرز البطاقة الأولى في درافت 2023 المخصص لضم لاعبين جدد إلى دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه"، لاختيار اللاعب الواعد الفرنسي فيكتور ويمبانياما الذي ينظر إليه على أنه موهبة خارقة.
وعانق الشاب البالغ 19 عاماً أفراد أسرته حين أكد سبيرز قراره الذي كان مجرد إجراء شكلي، منذ أن حصل على الحق في الاختيار الأول في الشهر الماضي.
قال ويمبانياما الفارع الطول (2.24 م) وهو يذرف الدموع لشبكة "إي أس بي أن" عقب الاختيار الذي كشف عنه مفوض "أن بي آيه" آدم سيلفر في ملعب باركليز في نيويورك "أنجزت شيئاً كنت أحلم به طوال حياتي".
وأضاف: "عند سماع هذه الجملة من آدم سيلفر والتي حلمت بها كثيراً، كان يجب أن أذرف الدموع".
ويعتبر كثيرون ويمبانياما موهبة خارقة وهو يصل إلى الدوري كأكثر الخيارات المرغوب فيها منذ انضمام "الملك" ليبرون جيمس إلى "أن بي أيه" في عام 2003.
في سان أنطونيو، احتشد مشجعو سبيرز في ملعب "آيه تي أند تي" الذي يتسع لـ 19 ألف شخص لمشاهدة حفل درافت على شاشة عملاقة وصفقوا طويلاً بعد تأكيد اختيار ويمبانياما.
وفي مقابلة مع "إي أس بي أن" قبل اختياره، قال ويمبانياما إنه كان يستمتع بالتحدي المتمثل في كونه نجماً داخل وخارج الملعب: "أعلم أنني أستطيع أن أحضر أكثر من مجرد لعبة كرة السلة إلى الدوري".
وأردف: "من الواضح أن هدفي سيكون دائماً الفوز بالألقاب. ولكن أيضاً للمجتمع، والفريق، وقاعدة الجماهير التي أعرف أنني أستطيع استقطاب المزيد منها".
من ناحيته، رأى المدير العام لسان أنتونيو براين رايت، أن ويمبانياما الذي سيكشف عنه الفريق رسمياً في تكساس السبت "موهبة فريدة".
قال في مقابلة مع "إي أس بي أن": "يتحدث الناس عن موهبة الأجيال، ويفكرون فقط في المهارة في الملعب، لكنها أكبر من ذلك".
وتابع: "تراه يفعل أشياءً لم تكن حتى لتخمن أن أي شخص يمكن أن يفعلها".
وبدوره، أثنى نجم لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس على الوافد الجديد، قائلاً إن مهارات ويمبانياما تجعله أقل من "وحيد القرن" و"أشبه بالكائن الفضائي".
وأضاف في مقابلة أجراها العام الماضي "لم يسبق لأحد أن رأى شخصاً طويل القامة مثله ومرناً ورشيقاً مثله في الملعب"، مؤكداً على أنه "بالتأكيد موهبة الأجيال".

دوري السلة الأميركي للمحترفين
سان أنطونيوز
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