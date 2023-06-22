دوري أدنوك للمحترفين ينطلق 18 أغسطس والختام 26 مايو 2024

معتز الشامي (أبوظبي)

أقامت رابطة المحترفين، حفلاً مميزاً في «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» مساء أمس، تمت خلاله مراسم سحب قرعة مسابقات المحترفين للموسم الجديد 2023-2024، عن طريق القرعة الإلكترونية لدوري أدنوك للمحترفين، واستخدام الذكاء الاصطناعي عبر برنامج ChatGPT في تحديد قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك لأول مرة في المنطقة في عملية سحب قرعة لمسابقة كرة قدم.

حضر حفل القرعة عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة، والرعاة والشركاء، ممثلو الأندية المحترفة ووسائل الإعلام، وبدأ الحفل بكلمة ألقاها عبدالله ناصر الجنيبي، كما شهد الحفل نقلاً مباشراً من مقر شركة أدنوك، المزود المسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، التي تضع بصماتها الرائدة في شتى المحافل المجتمعية من أجل مجتمع صحي ورياضي، بالإضافة للمقر الرئيس لمصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف الرائد والذي يقدم خدمات مبتكرة ومميزه وعصرية وصاحب الدور المجتمعي البارز.

وأسفرت القرعة الإلكترونية لدوري أدنوك للمحترفين عن تحديد المواعيد الكاملة لجميع الجولات الـ26، حيث ستكون البداية يوم 18 أغسطس، والختام 26 مايو 2024، وبحسب القرعة، تشهد الجولة الأولى التي تقام يومي 18 و19 أغسطس، قص شباب الأهلي حامل اللقب مشواره بلقاء عجمان على استاد راشد بن سعيد، فيما يلتقي في بقية المباريات: خورفكان وحتا، النصر والجزيرة، اتحاد كلباء والشارقة، الوصل والإمارات، العين وبني ياس، الوحدة والبطائح، وتقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 23 و24 فبراير 2024.

وتقام الجولة الثانية أيام 25 و26 و27 أغسطس، وتجمع مباريات: حتا والعين، شباب الأهلي وخورفكان، الإمارات وعجمان، البطائح واتحاد كلباء، الجزيرة والوحدة، بني ياس والنصر، الشارقة والوصل، وتقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 2 و3 مارس 2024.

وتقام الجولة الثالثة يومي 22 و23 سبتمبر 2023، وتضم مباريات: خورفكان والإمارات، النصر والشارقة، العين وعجمان، اتحاد كلباء والجزيرة، البطائح وشباب الأهلي، الوحدة وحتا، الوصل وبني ياس، وتقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 8 و9 مارس 2024.

وتقام الجولة الرابعة أيام 28 و29 و30 سبتمبر 2023، وتضم مباريات: الشارقة والعين، الجزيرة والبطائح، شباب الأهلي والوحدة، بني ياس والإمارات، خورفكان والوصل، حتا والنصر، وعجمان واتحاد كلباء، وتقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 13 و14 مارس 2024.

وتقام الجولة الخامسة أيام 6 و7 و8 أكتوبر 2023، وتضم مباريات: بني ياس والوحدة، اتحاد كلباء وحتا، الوصل وعجمان، الإمارات والشارقة، الجزيرة وشباب الأهلي، النصر والعين، البطائح وخورفكان، وتقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 4 و5 أبريل 2024.

ديربي دبي

تقام الجولة السادسة يومي 27 و28 أكتوبر 2023، وتضم مباريات: الوحدة واتحاد كلباء، البطائح وعجمان، العين والإمارات، وديربي دبي بين شباب الأهلي والنصر، الشارقة وبني ياس، خورفكان والجزيرة، حتا والوصل، وتقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 16 و17 أبريل 2024.

وتقام الجولة السابعة أيام 2 و3 و4 نوفمبر 2023، وتضم مباريات: بني ياس وخورفكان، الوصل والعين، الجزيرة والشارقة، اتحاد كلباء وشباب الأهلي، عجمان والوحدة، النصر والبطائح، الإمارات وحتا، وتقام جولة الإياب يومي 21 و22 أبريل 2024.

وتقام الجولة الثامنة يومي 25 و26 نوفمبر 2023، وتضم مباريات: حتا وبني ياس، البطائح والشارقة، اتحاد كلباء والنصر، خورفكان وعجمان، والجزيرة والوصل، شباب الأهلي والعين، والوحدة والإمارات، وتقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 30 أبريل و1 مايو 2024.

وتقام الجولة التاسعة يومي 1 و2 ديسمبر 2023، وتضم مباريات: الشارقة وشباب الأهلي، العين وخورفكان، النصر والوحدة، الوصل والبطائح، عجمان وحتا، الإمارات واتحاد كلباء، بني ياس والجزيرة، وتقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني 4 و5 مايو 2024.

وتقام الجولة العاشرة يومي 8 و9 ديسمبر 2023، وتضم مباريات: الجزيرة وعجمان، شباب الأهلي والإمارات، اتحاد كلباء والعين، خورفكان والنصر، الوحدة والوصل، حتا والشارقة، البطائح وبني ياس، وتقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني أيام 12 و13 و14 مايو 2024.

وتقام الجولة الحادية عشرة يومي 15 و16 ديسمبر 2023، وتضم مباريات: العين والوحدة، بني ياس وشباب الأهلي، الشارقة وخورفكان، الوصل واتحاد كلباء، حتا والبطائح، عجمان والنصر، والإمارات والجزيرة، وتقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 17 و18 مايو 2024.

وتقام الجولة الثانية عشرة يومي 23 و24 ديسمبر 2023، وتضم مباريات: الجزيرة وحتا، خورفكان والوحدة، بني ياس واتحاد كلباء، شباب الأهلي والوصل، الشارقة وعجمان، النصر والإمارات، البطائح والعين، وتقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 21 و22 مايو 2024.

أما الجولة الثالثة عشرة فتقام يومي 16 و17 فبراير 2024، وتضم مباريات: الوحدة والشارقة، العين والجزيرة، حتا وشباب الأهلي، الوصل والنصر، عجمان وبني ياس، الإمارات والبطائح، اتحاد كلباء وخورفكان، وتقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 25 و26 مايو 2024

«الذكاء الاصطناعي» في قرعة «كأس أديب»

تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، أقيمت قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عن طريق الذكاء الاصطناعي لأول مرة، حيث شارك في مراسم القرعة للبطولة، الروبوت بيبير، الذي قام بشرح نظام المسابقة وآلية القرعة.

وصعد إلى الدور ربع النهائي مباشرة كل من فريقي شباب الأهلي بطل دوري أدنوك للمحترفين، والشارقة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الماضي، وستشهد المسابقة إقامة مباريات الدور الأول و ربع النهائي ونصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، وستنطلق مباريات الدور الأول- ذهاب بلقاء الوصل وحتا، ثم بني ياس والجزيرة، ويحل الإمارات ضيفا على الوحدة، ويستضيف خورفكان اتحاد كلباء، فيما سيقابل عجمان فريق النصر ثم البطائح في مواجهة العين.

تكريم مهدي علي

في مبادرة جديدة، كرمت رابطة المحترفين المدرب الوطني مهدي علي، مدرب منتخبنا الوطني السابق، والذي كان قد تعرض لحادث في ماليزيا وأجرى بسببه عدة عمليات في الوجه.